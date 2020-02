Mountainbikers Vader en Terpstra winnen de belangrijkste sportprijzen (foto: Orange Pictures)

Vader rekent af met wielrenner Antwan Tolhoek, die de prijs vorig jaar won. Ook wordt de mountainbiker verkozen boven Hans Peter Minderhoud. Terpstra verslaat drie dames. Dat zijn tennisster Lesley Kerkhove, dressuuramazone Jeanine Nieuwenhuis en motorcrosser Nancy van de Ven.

Sportploeg van het jaar

TOP Arnemuiden wint de prijs als sportploeg van het jaar. De korfballers wisten promotie af te dwingen naar ereklasse, het hoogste niveau van Nederland. Ze versloegen de rugbyers Oemoemenoe en zaalvoetballers Groene Ster.

Voor het tweede jaar op rij wint Van Anrooij de prijs als sporttalent (foto: Corrado Francke)

In de categorie sporttalent van het jaar gaat de prijs voor het tweede jaar op rij naar Shirin van Anrooij uit Kapelle. Voetbalster Ilham Abali en judoka Indy Godschalk grijpen net naast de prijs. Van Anrooij krijgt de prijs vanwege haar goede prestaties in het veldrijden waar ze doorbrak bij de senioren. Ze won ook eremetaal: ze pakte goud op het NK tijdrijden bij de junioren en herhaalde het kunstje op het EK.

Lichamelijk aangepast sporter van het jaar

Roeier Corné de Koning is voor de vierde keer de winnaar in de categorie lichamelijk aangepast sporter van het jaar. De Koning prolongeerde zijn individuele wereldtitel in de klasse para 2. Bij de duo's pakte hij op hetzelfde kampioenschap een zilveren medaille. Daarnaast won hij ook nog twee wereldbekerwedstrijden. Hij verslaat in deze categorie Andrea van den Broek en Sylvana van Hees.

Voor de achtste keer valt Joannathan Duinkerke in de prijzen (foto: Omroep Zeeland)

En het vaste gezicht op het podium: Joannathan Duinkerke pakt opnieuw de prijs in het de categorie Verstandelijk aangepast sporter van het jaar. Voor de wielrenner is het de achtste keer dat hij de prijs wint. Hij rekent af met Otto de Vriendt en Irma van Duyn. Hoogstwaarschijnlijk is het de laatste keer dat Duinkerke de prijs in de wacht sleept. Hij heeft in januari aangegeven te gaan stoppen met wielrennen.

De sportprijzen werden uitgereikt door SportZeeland en de winnaars zijn gekozen door de jury die bestaat uit: Anjolie Engels (atlete), Rudy Boogert (PZC), Cor Moerman (judotrainer/leraar CIOS), Patrick Vader (SportZeeland), Sven Vermeulen (tenniscoach) en Yorben Weststrate (Omroep Zeeland).