'Haal het Groene Hart niet uit Oostkapelle'

Dorpsraad Oostkapelle overhandigt petitie voor behoud Duinhelm aan raad van Veere (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Van Siphout is Duinhelm meer dan een sportcomplex. "Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud, onder andere ook de plek waar we met het hele dorp Koningsdag vieren." Volgens Van Siphout is het aantal ondertekenaars meer dan de helft van het aantal inwoners. "Daarnaast zijn er ook mensen die hier geboren zijn maar elders wonen, of mensen met een recreatiewoning die ook hebben getekend. Allemaal mensen die Duinhelm een warm hart toe dragen."

Maatschappelijke voorzieningen

In oktober presenteerde de gemeente het plan om 34 miljoen te investeren in maatschappelijke voorzieningen (MFA) in vier dorpskernen. De bedoeling is dat in Aagtekerke, Serooskerke, Westkapelle en Oostkapelle sportaccommodaties, dorpshuizen en scholen worden gerenoveerd, vergroot of mogelijk zelfs opnieuw gebouwd. Om die kostbare plannen te realiseren bedacht de gemeente om de grond waar nu gevoetbald en getennist wordt, te verkopen aan een projectontwikkelaar die er recreatiewoningen te realiseren.

Kernwethouder van Oostkapelle, Bert van Halderen, bewonderde de betrokkenheid van de inwoners van Oostkapelle en zegde toe dat hij met de dorpsraad rond de tafel gaat zitten om te praten over hun wensen.

