Besloten bijeenkomst Spetter: 'Geen beschermende kleding badmeesters, dat was toevallig zo'

De deur van de raadzaal waarachter de besloten bijeenkomst plaatsvond (foto: Omroep Zeeland)

Een aanwezige vertelt dat iedereen heel open was en er op alle vragen antwoord werd gegeven. Maar niet al die antwoorden stelden tevreden. Zo werd er ingegaan op het rapport van de Arbo Unie over De Spetter waarin staat dat medewerkers geen beschermende kleding droegen. Volgens de ingewijde werd daar niet eerlijk op geantwoord.

"Als je werkt bij een bedrijf en je weet dat de Arbo komt, dan doe je je persoonlijke beschermingsmiddelen aan", stelt de persoon in kwestie. "Maar die medewerker van dat zwembad had dat tijdens de controle niet aan. Daarvan zeiden ze vanavond: dat was toevallig een keer zo. Dat is een grote leugen!"

Politiek gezien nog wel opmerkingen

Toch was vooral de oppositie blij met de bijeenkomst. Fractievoorzitter Petrina Geluk van het CDA noemde het bij het buiten komen een constructieve bijeenkomst: "Alle vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Er is veel duidelijk geworden en daar hebben we onze waardering voor uitgesproken, al hebben we politiek gezien nog wel opmerkingen en statements die wij willen maken."

Dat gaan ze doen op 12 maart. Ook fractievoorzitter Vincent Bosch, die de rechtszaak aanspande tegen de gemeente Tholen om de stukken openbaar te krijgen is blij na de besloten bijeenkomst. "Het blijkt dat de rechtszaak nodig was om de druk op te voeren maar het heeft tot een vruchtbaar resultaat geleid. Inhoudelijk is de angel eruit maar het is absoluut nodig om er nog in de openbaarheid over te debatteren want de inwoners hebben ook recht op antwoorden."

Badmeester aan het werk bij zwembad De Spetter in Tholen (foto: Omroep Zeeland)

Op donderdag 12 maart zal er aan het begin van de raadsvergadering eerst worden gestemd over het opheffen van de geheimhouding. Naar verwachting zullen alle raadsleden voor stemmen, waarna het publieke debat gehouden kan worden.

In een officiële reactie laat de gemeente Tholen nog weten niet inhoudelijk op de hele zaak te willen reageren totdat de rechter uitspraak doet in de rechtszaak die is aangespannen. Naar verwachting doet de rechter dat voor 25 februari.

