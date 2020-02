'Mariniers definitief niet naar Vlissingen'

(foto: Omroep Zeeland)

Volgens bronnen van de ochtendkrant zal ze het nieuws vandaag in de coalitie bekendmaken. Eerder deze week vernamen Zeeuwse bestuurders dat de beloofde verhuizing niet doorgaat, maar de staatssecretaris wilde dat nog niet bevestigen. In de Zeeuwse politiek is al woest gereageerd op verbreken van de verhuisbelofte die in 2012 werd gemaakt.

Leegloop

In november publiceerde de Telegraaf al dat dat de verhuizing naar Vlissingen mogelijkheid zou worden afgeblazen. Reden is de gevreesde leegloop van het Korps Mariniers, als de verouderde kazerne in de huidige standplaats Doorn plaats maakt voor een nieuwe kazerne in Vlissingen. Een deel van de mariniers heeft zich gesetteld in de omgeving van Doorn en wil daarom niet naar Zeeland.

Lees ook: