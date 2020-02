Zeeuwse jongeren lopen vaker met wapen op zak

Expert wijkagent Arjen de Wilde houdt zich met het groeiende probleem bezig: "De afgelopen maanden zien we meer incidenten waarbij jongeren naar boven komen die wapens bij zich hebben." De Wilde ziet de wapendragers ook jonger worden: "Zeer jonge mensen. Kinderen van 16 jaar en jonger lopen er mee rond."

Wijkagent van het Vlissingse Middengebied David Kaljouw vindt de jonge leeftijd van de wapenbezitters een zorgelijke ontwikkeling. "Zeker omdat minderjarigen nog niet volgroeid zijn en dat geldt ook voor hun hersenen", legt de wijkagent uit. Daardoor handelen ze eerder impulsief. "Als ze in een ruzie terecht komen en ze besluiten in een impuls een mes te trekken dan kan dat zo maar fatale gevolgen hebben, waar ze hun hele leven last van kunnen hebben."

Thuis wel, op straat niet

Kaljouw ziet ook de messen uit de keukenla of gereedschapskist terug op straat. Thuis mag je die gewoon hebben, maar mee de straat op nemen is strafbaar, het gaat om de context. Zelfs het oestermes op de onderstaande foto is al erg gevaarlijk. Kaljouw: "Dat oestermes is bedoeld om een schelpje open te peuteren, maar als je dat in je lichaam gestoken krijgt dan is dat gewoon fataal denk ik."

Vier messen die de politie recent in beslag heeft genomen (foto: Omroep Zeeland)

De politie kan de stijging niet met cijfers onderbouwen, omdat ze wapens over de hele linie van hun werk tegenkomen. Fouilleren, onderzoeken en gewapende overvallen zijn daar voorbeelden van. Maar de stijging van het aantal gevonden wapens op Walcheren noemt de politie opvallend en een zorgelijke ontwikkeling.

De politie wil meer onderzoek gaan doen naar de reden van het groeiende wapengebruik. Expert wijkagent De Wilde vermoedt dat social media ermee heeft te maken, maar ook dat het stoer gevonden wordt om een mes te hebben. "Die jongeren hebben een mes bij zich voor een veiligheidsgevoel", licht De Wilde toe. Zo kan wapenbezit leiden tot meer wapenbezit, want als iedereen ineens messen draagt, gaan anderen dat volgens De Wilde ook weer doen om zich op hun beurt weer veilig te voelen.

Wapens zorgen voor meer gevaar

Een wapen zorgt er voor de politie juist voor dat conflicten sneller uit de hand lopen. De Wilde: "Als je in een conflict terecht komt en je hebt een mes, dan pak je er ook naar. Dat maakt het alleen maar erger."

We gaan er dan vanuit dat ze een mes bij zich hebben en daar handelen we ook naar. " Expert wijkagent Arjen de Wilde over jongeren in het uitgaansgebied

Al die wapens maken het voor agenten ook niet veiliger om hun werk te doen. "We zijn wat alerter daardoor, zeker als we jongeren tegenkomen in het uitgaansgebied. We gaan er dan vanuit dat ze een mes bij zich hebben en daar handelen we ook naar." Jongeren die betrapt worden met een wapen op straat worden doorverwezen naar Halt, maar als ze het wapen hebben gebruikt dan kan het ook een gevangenisstraf opleveren.

Grote inzamelactie

De hele politie-eenheid Zeeland-West-Brabant vraagt volgende maand aandacht voor het wapenprobleem met een inzamelactie. Mensen kunnen dan een illegaal wapen straffeloos inleveren. In de tweede helft van maart hoopt de politie daarmee zo veel mogelijk wapens van de straat te halen.