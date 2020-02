Unieke schilderijen naar muZEEum Vlissingen

Cornelis Bol - Boten op de Schelde voor Antwerpen (1615) (foto: Zeeuws maritiem muZEEum)

Volgens Pol Verbeeck van het muZEEum is dit echt een topcollectie. "Als enige museum in Nederland krijgen wij deze schilderijen. Dit is echt uniek." Verbeeck vertelde vanmorgen bij het radio-progamma Zeeland Wordt Wakker dat de doeken voor langere tijd naar Vlissingen komen. "Kopen kunnen we zeker niet, want zoveel geld hebben we niet."

In zijn woonhuis

Inter Rieden kocht de afgelopen veertig jaar vooral schilderijen die hij zelf mooi vond. "Ik heb me nooit laten adviseren", zei hij in december tegen Nieuwsuur. "Ik keek goed en wist meteen of ik het mooi vond. Dat was voor mij het belangrijkste." Rieden heeft de zeegezichten in zijn woonhuis in Engeland hangen.

Aanstaande maandag wordt bekende welke zes schilderijen naar Vlissingen komen. Ook wordt dan bekend wat het muZEEum ermee wil gaan doen.