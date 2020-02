Waterschapsbelasting dit jaar 4,5 procent hoger dan in 2019

Vlag van het waterschap (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Volgens waterschapsbestuurder Dennis Steijaert staat Waterschap Scheldestromen voor grote opgaven. Zo beheert het Zeeuwse waterschap vijftien procent van alle zeedijken van Nederland, vallen er steeds vaker hevige buien, maar kampt Zeeland ook steeds vaker met droogte en hitte. "Dus we hebben een belangrijke taak om ook op lange termijn alles op orde te hebben", zegt Steijaert.

Dit jaar stijgt de belasting met 4,5 procent, voor de komende jaren verwacht Steijaert een stijging van tussen de 3,5 en 4 procent. Steijaert weet wel waarom de waterschapsbelasting in Zeeland een stuk minder snel stijgt dan elders in het land: "We zien dat we in Zeeland dat we altijd tegen het water hebben gevochten. Dat betekent dat je tijdig je stappen neemt en je tijdig aanpast."

Een huishouden bestaande uit meerdere personen met een koophuis betaalt dit jaar 438 euro aan waterschapsbelasting, een eenpersoonshuishouding met een koophuis moet 313 euro betalen. Voor huishoudens in een huurwoning is de belasting vastgesteld op respectievelijk 299 en 175 euro.

Drie miljard euro

De Nederlandse waterschappen willen dit jaar in totaal ruim drie miljard euro aan belastingen innen. Dat is een stijging van ruim 4,5 procent, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek de grootste stijging in ruim tien jaar.