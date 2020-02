Hoek wil zeperd tegen Barendrecht herstellen met goed resultaat bij koploper

Fabian Wilson (l) van Hoek keert na een schorsing terug in de ploeg (foto: Orange Pictures)

"We hebben afgelopen week goed en scherp getraind. dat wilde ik ook graag zien", zegt Gevaert. "Tegen Barendrecht was het niet goed, maar we willen het rechtzetten."

Laatste uitzege

Hoek is door de nederlagen tegen GOES en Barendrecht gezakt naar de achtste plaats op de ranglijst. De laatste zege in een uitwedstrijd van Hoek dateert van 19 oktober toen met 2-3 van Excelsior'31 werd gewonnen. Daarna lukte het Hoek niet om te winnen van Harkemase Boys, DVS'33, Jong Almere City FC, FC Lisse en GOES.

Ook Sparta Nijkerk zit in een mindere fase. De koploper won na de winterstop alleen van GOES (3-0). Daarna verloor Sparta Nijkerk van Barendrecht en FC Lisse. Tegen SteDoCo werd het een gelijkspel.

Derde Divisie A

stand 1. Sparta Nijkerk 19-46 10. Ajax 19-27 2. ODIN'59 20-41 11. SteDoCo 19-26 3. DVS'33 20-39 12. GOES 19-24 4. Harkemase Boys 20-36 13. Ter Leede 19-23 5. FC Lisse 20-34 14. VVSB 19-19 6. Barendrecht 20-33 15. DOVO 20-16 7. Excelsior'31 20-30 16. VVOG 20-10 8. Hoek 20-30 17. ONS Sneek 20-10 9. Jong Almere City FC 20-28

Rechtsback Fabian Wilson keert na een schorsing van één duel terug in de ploeg en gaat op zijn vertrouwde positie spelen. Kyle Doesburg is ook weer inzetbaar nadat hij ziek is geweest.

Wel kan Seppe Vereecke niet spelen door een hamstringblessure. Het is nog niet zeker of Aaron Verwilligen inzetbaar is. De Belgische middenvelder viel tegen Barendrecht uit en heeft een spierblessure.

Erwin Franse en Sven Mbikulu zijn al weken niet inzetbaar door blessures, maar Gevaert verwacht dat beide spelers over twee weken weer minuten kunnen gaan maken.