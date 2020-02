Rapper Just zet gedachtenstorm om in single

Joost vormde jarenlang met Steven Engel het duo Engel & Just. Samen maakten ze vier albums. Nu vond Just de tijd rijp om solo te gaan. Just: "Ik kreeg een subsidie van het fonds podiumkunsten. Engel is ook zijn eigen weg ingeslagen. Maar we gaan vast ooit weer samen een plaat maken."

Brief aan zichzelf

De tekst van zijn eerste single Wanhoop Niet is ontstaan toen hij aan het einde van zijn therapie de vraag kreeg een brief aan zichzelf te schrijven. Daarin staat de zin: "Ik ben nog steeds aan het werk met die monoloog in mezelf, man."

Joost: "Ik wil niet de indruk wekken dat het af is. Dat er geen werk meer aan de winkel is. Ik wil vooral graag muziek maken die ik zelf wilde horen in die tijd. Omdat het niet fijn is om hier doorheen te gaan."

Joost Adriaansens" Niet bij de pakken neerzitten, maar inzien dat je niet alles in één keer kan tillen

Hij deelt die teksten nu omdat die mogelijk ook voor anderen die hetzelfde meemaken behulpzaam kunnen zijn: "De tekst van Wanhoop Niet is voor iedereen die zich in een gedachtenstorm bevindt en voor iedereen die weet dat het overwaait. Niet bij de pakken neerzitten, maar inzien dat je niet alles in één keer kan tillen. Je mag je beroerd voelen. En als het mag dan verdwijnt het."

Wanhoop Niet is de eerste single van het solo-album van Just dat later dit jaar zal verschijnen. De komende weken is Just te zien als supportact voor zijn rap-kompaan Engel, die zijn 20-jarig jubileum viert in Hoorn, Gouda, Amsterdam, Groningen en Den Haag.

Just adresseert de brief die hij aan zichzelf schreef nu aan alle luisteraars