GOES wil 'stijgende lijn' doortrekken tegen DVS'33

GOES-aanvoerder Ruben Hollemans is Ricardo Fransberg van Ajax te snel af (foto: Orange Pictures)

De trainingen bij GOES werden de afgelopen week geleid door Ron Amperse en John Livramento. Daan Eikenhout ontbrak vanwege prive-omstandigheden.

Tegen DVS'33 zit Eikenhout weer op de bank. "Daan heeft een setting gevonden waarmee GOES uit de voeten kan", vertelt Ron Amperse, de teammanager. "Er is duidelijkheid in de ploeg. We kunnen switchen naar andere systemen als de wedstrijd daar om vraagt. We hebben jongens in de ploeg, die een wedstrijd kunnen lezen", aldus Amperse.

Stijgende lijn

Vorige week speelde GOES een mindere wedstrijd tegen Ajax (1-1). "Dat kan een keer gebeuren, maar we hebben de stijgende lijn te pakken."

Derde Divisie A

stand 1. Sparta Nijkerk 19-46 10. Ajax 19-27 2. ODIN'59 20-41 11. SteDoCo 19-26 3. DVS'33 20-39 12. GOES 19-24 4. Harkemase Boys 20-36 13. Ter Leede 19-23 5. FC Lisse 20-34 14. VVSB 19-19 6. Barendrecht 20-33 15. DOVO 20-16 7. Excelsior'31 20-30 16. VVOG 20-10 8. Hoek 20-30 17. ONS Sneek 20-10 9. Jong Almere City FC 20-28

In de eerste wedstrijd tegen DVS'33 ging GOES kansloos met 4-0 onderuit. "We zijn daar helemaal blind gespeeld, we hebben werkelijk alle hoeken van het veld gezien. Maar na de winterstop zijn ze zwalkende denk ik", zegt Amperse.

Mindere prestaties

De teammanager doelt op de mindere prestaties van de ploeg uit Ermelo. DVS'33 verloor vorige week met 0-3 van Excelsior'31 en speelde een week eerder met 1-1 gelijk tegen laagvlieger VVOG.

Bij GOES ontbreken morgen Miquel Crucq, Ruben Besuyen en Lorenzo Hoekman door blessures. Aanvaller Sjoerd Verhulst keert per direct terug naar zijn oude club Oostkapelle/Domburg. Dat kan omdat Verhulst nog geen bindende wedstrijd voor GOES gespeeld heeft. Verhulst hoopt bij Oostkapelle/Domburg weer wedstrijdritme te krijgen.