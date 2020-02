Vader al vroeg in het seizoen in vorm bij Spaanse MTB-wedstrijd (foto: Mediterreanen Epic)

De Mediterreanen Epic is een vierdaagse MTB-wedstrijd in het oosten van Spanje. Bij de eerste etappe wist Vader vijfde te worden. Hij gaf in de eerste race iets minder dan een minuut toe op winnaar Simon Vitzthum uit Zwitserland.

Tijdens de tweede etappe over bijna zestig kilometer moest Vader achter de latere winnaar Serrano aan. Dat deed hij met teamgenoot Victor Koretzky. Hun achtervolging resulteerde in een verschil van 34 seconden aan de meet. Een resultaat waar Vader tevreden over is. "Ik hoef hier nog niet goed te zijn, maar ik merk dat in zo'n meerdaagse koers dat ik sneller herstel dan de rest."

Algemeen klassement

In het algemeen klassement staat Vader, met nog twee etappes te gaan, nu op de vierde plek. Serrano voert de ranglijst aan. Hij heeft één minuut en dertig seconden voorsprong op Vader. Morgen is de derde en langste etappe (85 kilometer) en zondag wordt de wedstrijd afgesloten met een etappe over 50 kilometer.