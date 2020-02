Kabinet: Marinierskazerne komt niet in Vlissingen

De besluitvorming rondom de marinierskazerne verdient volgens Visser niet de schoonheidsprijs. "Het proces is niet helemaal goed verlopen, en dat zeg ik met gevoel voor understatement", aldus Visser.

Twee weken geleden kondigde de staatssecretaris aan dat het definitieve besluit over de marinierskazerne voor 1 april zou vallen. Dat het nu allemaal sneller is gegaan, is mede dankzij de druk uit Zeeland. Visser: "Zeeland had baat bij snelheid en duidelijkheid."

Het kabinet gaat nu in gesprek met Zeeland over compensatie. Als het aan de staatssecretaris ligt, is de compensatie voor de zomer geregeld. Over de hoogte van het bedrag is nog niets gezegd.

Speciale gezant

Namens het kabinet gaat een speciale gezant die de gesprekken met de Zeeuwse overheden voeren. Wie die gezant wordt, is nog onbekend. Wel bekend is dat de gezant onder de regie van het ministerie van Binnenlandse Zaken valt.

De verhuizing van de kazerne naar Vlissingen staat al weken op losse schroeven. Drie weken geleden meldden verschillende landelijke media al dat de marinierskazerne 'zo goed als zeker' niet naar Vlissingen zou komen.

In het belang van Defensie is dit een beter besluit." vice-premier Hugo de Jonge over het afblazen van de verhuizing van de mariniers naar Vlissingen

Volgens vice-premier Hugo de Jonge moet er de komende tijd hard gewerkt worden aan het vertrouwen tussen het kabinet en Zeeland. "Dit is een bittere pil voor Zeeland", zei de geboren Zeeuw op de persconferentie na de ministerraad. Toch staat hij achter de keuze om de marinierskazerne niet naar Zeeland te verhuizen. De Jonge: "In het belang van Defensie is dit een beter besluit."

Ruziënd over straat

De afgelopen weken gingen de Zeeuwse overheden en staatssecretaris Visser ruziënd over straat. De Zeeuwse overheden hielden vast aan de komst van de marinierskazerne, terwijl Visser steeds terugtrekkende bewegingen maakte.

Afgelopen dinsdag hadden de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en Waterschap Scheldestromen een laatste afspraak met de staatssecretaris. Toen zou Visser de Zeeuwse overheden al hebben laten weten dat zij een verhuizing naar Vlissingen niet meer zag zitten.

In Vlissingen kun je je wapen schoonmaken en een rondje lopen. Meer niet. Je kunt daar niet oefenen." Arjen Rozendal, bestuurder van militaire vakbond AFMP in gesprek met de NOS

Het besluit om de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen te verhuizen werd in 2012 genomen. Van begin af aan waren er onder de mariniers al protesten tegen de verhuizing naar Zeeland.

Eerder vandaag zei een woordvoerder van de militaire vakbond AFMP tegen de NOS al dat hij opgelucht is dat de verhuizing van de baan is. "In Vlissingen kun je je wapen schoonmaken en een rondje lopen. Meer niet. Je kunt daar niet oefenen", aldus de woordvoerder.

Lees ook: