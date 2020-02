Dit zijn de messen en nepvuurwapens die de politie in Zeeland in beslag heeft genomen.

Een imitatie-Uzi die in beslag is genomen door de politie (foto: Politie)

Hierboven is een imitatie-Uzi te zien die de politie in beslag heeft genomen. Zijn echte tegenhanger komt uit Israël en is bijna vijftig jaar lang door het Israëlische leger gebruikt.

De Skorpion komt oorspronkelijk uit Tsjechië en wordt op dit moment nog gebruikt door legers van verschillende landen. Hieronder is ook van dit wapen een in beslag genomen imitatie te zien.

Een imitatie-Skorpion die in beslag is genomen door de politie (foto: Politie)

Naast keukenmessen, stanleymessen en oestermessen komt de politie ook genoeg ander scherp wapentuig tegen op de Zeeuwse straten.

Een vlindermes dat in beslag is genomen door de politie (foto: Politie)

Hierboven is een in beslag genomen vlindermes te zien. Het lemmet van zo'n tien centimeter laat weinig aan de verbeelding over. Dat geldt ook voor het onderstaande mes dat inmiddels veilig door de politie is opgeborgen.

Een dolkmes Predator dat door de politie in beslag is genomen (foto: Politie)

En dan nog een imitatie vuurwapen om deze lijst mee af te sluiten. De echte Beretta 92 wordt wereldwijd gebruikt door verschillende legers en politie eenheden. Zo gebruikt de Amerikaanse grensbewaking het wapen en heeft ook het Franse leger het wapen in het holster. Het wapen dat in beslag is genomen ziet er zeker op een afstand erg echt uit.

Een imitatie-Beretta 92 Brigadier die in beslag is genomen door de politie (foto: Politie)

Grote inzamelactie De hele politie-eenheid Zeeland-West-Brabant vraagt volgende maand aandacht voor het wapenprobleem met een inzamelactie. Mensen kunnen dan een illegaal wapen straffeloos inleveren. In de tweede helft van maart hoopt de politie daarmee zo veel mogelijk wapens van de straat te halen.

