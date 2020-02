Racoon stijgt door naar nummer 8 in Top 40

De single Het Is Al Laat Toch van Racoon is binnengekomen in de top 10 van de landelijke Top 40. De tweede Nederlandstalige single van de Goese band stijgt deze week van 15 naar 8. Ook Emma Heesters doet het goed in die lijst. Ze staat nog steeds genoteerd met Pa Olvidarte, het duet met Rolf Sanchez, en ook haar nieuwe single Loop Niet Weg is de hitlijst binnengekomen op nummer 36.

Voor Racoon is Het Is Al Laat Toch de vierde top 10-hit. Love You More (2005) en No Mercy (2011) bereikten de derde plaats, Oceaan (2012) kwam tot nummer 6. De laatste Top 40-hit van Racoon was Brick by Brick in 2014 die de achttiende plaats haalde.

Emma Heesters scoort met Loop Niet Weg haar tweede hitsingle. De zangeres uit 's-Gravenpolder werkte hierop samen met dj-trio Kris Kross Amsterdam en zanger Tino Martin.