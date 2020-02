Zeeland over besluit marinierskazerne: 'Het is schandalig'

Commissaris van de Koning Han Polman en de Vlissingse burgemeester Bas van den Tillaar noemen de gang van zaken 'onbehoorlijk bestuur'.

'Wees open'

"Zoals wij de afgelopen tijd op een aantal fronten hebben gezegd: wees open, wees eerlijk, zodat wij als fatsoenlijke overheden met elkaar kunnen doen", zei een zichtbaar aangeslagen Polman.

"Wij hebben de afgelopen acht jaar samengewerkt met het ministerie van Defensie. Wij hebben alles samen opgelost", vervolgt de commissaris van de Koning. "Wij hebben sinds 2012 voorbereidingen getroffen. Er zijn woningen verplaatst, bedrijven verplaatst, infrastructuur aangelegd."

Verborgen houden

Volgens Van den Tillaar is het ministerie van Defensie al een tijd achter de rug van Zeeland om bezig met alternatieve locaties en deed het ministerie er alles aan om dat voor de Zeeuwse overheden verborgen te houden. Van den Tillaar: "Een team had vorige week nog afspraken staan met gemeenteraden om te praten over het gebruik van oefenterreinen, terwijl een ander team bezig was met het zoeken naar alternatieve locatie voor de kazerne."

Zo ga je niet om met mensen, zo ga je niet om met overheden." Commissaris van de Koning Han Polman

Polman: "Zo ga je niet om met mensen, zo ga je niet om met overheden."

De speciale gezant die het ministerie aan gaat stellen krijgt volgens Polman een zware taak. Het vertrouwen in het kabinet is geschaad en dat is volgens hem niet snel weer hersteld. "Dat gaat niet van vandaag op morgen", aldus Polman. Toch staan de Zeeuwse overheden open om te praten over compensatie. Polman: "Zeeuwen willen altijd in gesprek."

Han Polman en Bas van den Tillaar (foto: Omroep Zeeland)

Wel hopen de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen de komende periode op meer steun van het parlement. Polman en Van den Tillaar doen een oproep aan het kabinet en aan de Tweede Kamer om het proces nauwlettend te volgen om te voorkomen dat er opnieuw 'spelletjes worden gespeeld'.

Lering trekken

De commissaris van de Koning is geschrokken door het handelen van het kabinet. Volgens hem moet ook de rest Nederland lering uit dit dossier trekken. "Ik denk dat aan de hand van wat wij nu meemaken alle regio's gewaarschuwd zouden moeten zijn", aldus Polman.

Verantwoordelijk gedeputeerde Dick van der Velde is woedend over het kabinetsbesluit. "Het kadaster is weg, de belastingdienst is weg, de politie is uitgedund. Nu hadden we daarvoor de marinierskazerne en die is nu dus ook weg. We zijn verder af dan toen we eraan begonnen in 2012. Het is schandalig", foetert Van der Velde.

Tweede Kamer

In de Tweede Kamer wordt door zowel voor- als tegenstanders boos gereageerd op het besluit om de verhuizing af te blazen. Chris Stoffer (SGP) noemt het besluit 'buitengewoon laakbaar', ook als Zeeland royaal gecompenseerd wordt.

VVD-Kamerlid André Bosman, afkomstig uit Middelburg, is teleurgesteld over het besluit: "Natuurlijk baal ik er als Zeeuw enorm van dat de mariniers niet naar Zeeland zullen komen. Wel is het goed dat er nu eindelijk een besluit ligt en er dus duidelijkheid is; duidelijkheid voor Zeeland en voor de mariniers."

Isabelle Diks (GroenLinks), tegenstander van de verhuizing naar Vlissingen, hekelt de 'hopeloze communicatie vanuit het kabinet'. Volgens Diks is Zeeland jaren aan het lijntje gehouden. Ook de PVV vindt het 'jammer dat het jarenlang duurde' voordat het kabinet de knoop doorhakte, maar is wel blij dat staatssecretaris Visser nu een besluit heeft genomen. SGP, ChristenUnie en GroenLinks eisen dat Zeeland schadeloos gesteld wordt.

Eerder vanmiddag zei de staatssecretaris dat de besluitvorming rondom de marinierskazerne geen schoonheidsprijs verdient. "Het proces is niet helemaal goed verlopen, en dat zeg ik met gevoel voor understatement", zei Visser toen.

Lees ook: