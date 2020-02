Zeeuws-Vlaanderen krijgt 7,5 miljoen euro uit geldpot Regiodeals

De ondertekening van de regiodeal Zeeland in Den Haag (foto: Omroep Zeeland)

Voor deze ronde van de Regiodeals waren 26 voorstellen ingediend, daarvan zijn er veertien geselecteerd. Voor deze veertien geselecteerde voorstellen is 180 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit de 950 miljoen euro die in 2018 is uitgetrokken voor de Regiodeals.

Bij de selectie van deals is naast de kwaliteit van de voorstellen gekeken naar een evenwichtige verdeling over de vier landsdelen, waarbij ook rekening is gehouden met de verdeling van de eerder gesloten Regiodeals. Ook is er volgens het Rijk gekeken naar de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de uitvoeringskracht in de regio en of concrete resultaten binnen de periode 2020-2022 kunnen worden bereikt.

Nu 29,9 miljoen ontvangen

Het kabinet heeft de Regiodeals ingesteld voor de periode 2018 -2022. Zeeland krijgt in totaal 35 miljoen euro aan regiogelden van het Rijk. Met het geld voor Zeeuws-Vlaanderen erbij heeft Zeeland nu 29,9 miljoen hiervan ontvangen. De provincie heeft dus nog iets meer dan 5 miljoen tegoed van het Rijk.

