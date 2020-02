Alle Zeeuwse onderwijsvacatures op één website

"Alle scholen wilden ook meedoen", vertelt Guus Hagt, voorzitter van de Mondia Scholengroep waar SGG Nehalennia in Middelburg en Scheldemond in Vlissingen onder vallen. "Tot nu toe waren al die onderwijsinstellingen ieder voor zich aan het werven, men zat elkaar dan soms in de weg of sneed elkaar de pas af. Door samen te werken haal je veel meer vissen onze vijver binnen."

'Bijzonder dat we met z'n allen samenwerken'

Hagt is erg enthousiast over het platform. Hij is ervan overtuigd dat het goed zal uitpakken. "Samen kun je veel beter laten zien wat ons aanbod is en wat voor moois hier te vinden is voor mensen die hier mogelijk willen komen wonen." Pim van Kampen, voorzitter van de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland, sluit zich hierbij aan: "Het is bijzonder dat we nu met zijn allen samenwerken om het lerarentekort terug te brengen. "

De website is onderdeel van het programma Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL) en wordt gefinancierd door de toegekende subsidie van het ministerie van onderwijs.