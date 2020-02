Curator: 'Ook komende week nog TCR-vervoer'

Vervoersbedrijf TCR is failliet (foto: Omroep Zeeland)

"We gaan ervan uit dat de busjes van het leerlingen- en jeugdvervoer de komende week gewoon weer rijden. Net zoals dat afgelopen week het geval was."

Verschillende gemeenten hebben gisteren op hun websites laten weten dat maandag bekend wordt of de busjes van TCR de komende week zullen rijden. Maar de curatoren zeggen dus vandaag al dat dat het uitgangspunt is.

Failliet

TCR kwam eind vorige maand in financiële problemen en werd maandag failliet verklaard. Ongeveer 1300 kinderen zijn voor het vervoer naar scholen voor speciaal onderwijs afhankelijk van TCR. In Zeeuws- Vlaanderen gaat het om vierhonderd kinderen, in de Oosterschelderegio om 450 kinderen en op Walcheren om 480 kinderen. Op piekmomenten rijden meer dan honderd taxibusjes met kinderen van en naar speciaal onderwijs, zwembaden en gymzalen.

In de Oosterschelderegio worden niet alleen kinderen met de busjes vervoerd, maar ook ouderen en gehandicapten. In die laatste doelgroep gaat het om 22.000 ritten per jaar. Alternatief vervoer vinden voor al deze ritten is erg lastig, onder meer omdat sommige busjes speciaal zijn aangepast aan verschillende typen rolstoelen.

Overname

Inmiddels zijn de drie curatoren volop in onderhandeling met bedrijven die belangstelling hebben om TCR in z'n geheel of in onderdelen over te nemen.