De Straô zou een eeuwenoude traditie zijn, bedoeld om boze geesten te verjagen. Al zeggen de meeste deelnemers vandaag dat het voeten wassen in het leven is geroepen om kleine wondjes te ontsmetten bij de werkpaarden die de hele winter op stal hebben gestaan. Om welke reden de paarden begin februari ook met de benen de zee in gaan, het Straô rieen is sinds twee jaar erkend als Nederlands erfgoed.

Werkpaarden, normale paarden en pony's

Het Straô rieen is allang niet meer alleen voorbehouden aan Zeeuwse werkpaarden. In de stoet reden vandaag ook 'normale' paarden en kleine pony's mee. Een van de kleinste paarden was Loek, het paard van Lisa. Zij reed voor het eerst mee in de stoet vandaag en was wel een beetje zenuwachtig. "Een beetje wel, want het zijn wel echt veel paarden. En groot!", vertelt ze. Toch had ze er alle vertrouwen in dat het goed zou komen: "We komen er wel bij hoor."

Lisa doet dit jaar voor het eerst mee met de Straô op haar pony Loek. (foto: Omroep Zeeland)

Op het strand waar de paarden na een winter in de stal weer van de vrijheid mochten proeven, was het druk. Honderden mensen waren op de Straô afgekomen. Zeeuwen, maar ook veel mensen van verder weg. Een vrouw uit Groningen had over de Straô gelezen en wilde er graag eens bij zijn. "Het is vooral erg leuk omdat het een oud volksgebruik is, en daar ga je over nadenken."

De Straô van Renesse is de eerste Straô van het jaar. De komende weken worden er nog Straô's gehouden in Burgh-Haamstede, Noordwelle, Scharendijke, Ellemeet en als laatste Serooskerke op Schouwen-Duiveland.

Paarden wassen hun voeten in zee: het Straô-seizoen is begonnen