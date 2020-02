Karla Peijs: 'Geen enkel bedrag kan imagoschade goedmaken'

(foto: Omroep Zeeland)

Schijnheiligheid

Karla Peijs was commissaris in Zeeland toen minister Hans Hillen van defensie in 2012 met het plan kwam om de marinierskazerne te verhuizen van Doorn naar Vlissingen. Nu het Kabinet deze verhuizing heeft afgeblazen omdat het Korps Mariniers door de verhuizing dreigde leeg te lopen, vindt Peijs dat Zeeland is 'belogen en bedrogen'. "Kafka!" Verbijsterd is ze, spreekt van onbetrouwbaarheid en ze heeft 'geen woorden voor deze schijnheiligheid'.

Peijs wijst op de enorme imagoschade die Zeeland heeft opgelopen. "Het is ernstig dat je van overheidswege zegt dat je in Zeeland niet kunt wonen. Geld kan dit niet goedmaken."

Het Kabinet heeft gisteren bekend gemaakt dat er een speciale gezant wordt benoemd die met Zeeland gaat praten over compensatie. "Ik ben gevallen over het woord gezant. Een gezant stuurden we vroeger naar onderontwikkelde gebieden waar je bijna niet kon komen. Gezanten werden daar dan met een kameel of een dromedaris naartoe gereden."

Bij compensatie kun je denken aan een geld bedrag of aan een gerichte actie, zoals de overname van de kerncentrale door het Rijk, het volledig vergoeden van alle saneringskosten van Thermphos of het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel.

Maar Peijs kiest stellig voor een zak met geld. "Ik zou voor geld gaan, want het vertrouwen is volledig weg. En nog iets; toen de Zuiderzeespoorlijn (een snelle treinverbinding tussen de Randstad en Groningen, red.) niet doorging, kreeg Groningen een compensatie van 2,8 miljard euro. Niemand heeft toen ooit aan Groningen gevraagd hoe ze dat geld dachten te gaan besteden. Dus als er nu aan Zeeland wordt gevraagd of er wel goed met dat compensatiegeld wordt omgegaan, vind ik dat kolonialisme", zegt Peijs, die zich tijdens het gesprek steeds bozer maakt.

Of zij zelf nog een rol gaat spelen in de nasleep en de afhandeling? "Nee, ik geloof niet dat de rijksoverheid me zou vertrouwen. Daar hebben ze dan gelijk in, want ik sta totaal aan de kant van Zeeland!"

