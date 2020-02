Effectief GOES stunt met zege op DVS'33

Steve Schalkwijk schermt de bal af in duel met een van de DVS'33-spelers (foto: René van der Vliet)

Door de wind en het slechte veld werd het Sportpark Het Schenge een rommelige wedstrijd. GOES dacht na negen minuten op 1-0 te komen. Ruben Hollemans scoorde, maar zijn inzet afgekeurd omdat Remon de Vlieger buitenspel stond. Dat was in aanvallend het enige wapenfeit van GOES in de eerste helft.

Veldoverwicht

DVS'33 had een veldoverwicht. De ploeg uit Ermelo kreeg de beste kansen, maar ook bij de nummer drie uit de Derde Divisie stond het vizier niet op scherp. De beste kans was na een klein half uur spelen. Olivier Pilon kwam bij de tweede paal een teenlengte tekort om een voorzet van Joshua Patrick binnen te schieten.

Direct na rust kwam DVS'33 op voorsprong door Olivier Pilon. De ploeg uit Gelderland bleef de bovenliggende partij. Benjamin Roemeon leek 0-2 te scoren, maar zijn inzet werd afgekeurd vanwege buitenspel.

GOES juicht na een treffer van Steve Schalkwijk (foto: René van der Vliet)

GOES slaat toe

In het laatste kwartier sloeg GOES toe. Eerst scoorde Schalkwijk na een diepe bal van Daniel Wissel. Schalkwijk, topscorer van GOES, haalde vanaf de rand van de zestien uit. Via de paal ging de bal achter de keeper van DVS'33. Nog geen vier minuten later scoorde Schalkwijk opnieuw. DVS'33 verdedigde niet goed uit; Schalkwijk profiteerde optimaal.

In de laatste tien minuten stond GOES onder druk, maar hele grote kansen leverde dat niet op. In blessuretijd bepaalde Daniel Wissel de eindstand op 3-1.

GOES blijft op de twaalfde plaats staan in de stand van de Derde Divisie.

Steve Schalkwijk heeft in twintig competitiewedstrijden nu zeventien doelpunten gemaakt. Hij is topscorer in de Derde Divisie zaterdag.

Scoreverloop

0-1 Olivier Pilon (49)

1-1 Steve Schalkwijk (75)

2-1 Steve Schalkwijk (79)

3-1 Daniel Wissel (90)

Bijzonderheden

Rafael Uiterloo van DVS'33 krijgt in de 88e minuut een rode kaart na een overtreding op GOES-aanvoerder Ruben Hollemans.

Opstelling GOES

Brian Meulmeester, Jelle Klap, Sherief Tawfik, Jarreau Manuhuwa, Jop Dekker (Ralph de Kok/74), Tim de Winter, Ruben Hollemans, Mart de Kroo (Hiep Nguyen/70), Remon de vlieger (Sylvio Hage/61), Daniel Wissel, Steve Schalkwijk