Hoek wint knap bij koploper Sparta Nijkerk

(foto: P.Maljaars)

Hoek kwam gelijk goed uit de startblokken, want het kreeg al gelijk een grote kans via Jonathan Constansia. Hij kon van dichtbij alleen niet raak schieten. Een aantal minuten daarna was dan toch de voorsprong voor Hoek na een vlijmscherpe counter. Wilson gaf voor en De Jager kon bij de tweede paal binnen tikken. Hoek kon niet lang van de voorsprong genieten, want Donny van der Wal kopte namens Sparta Nijkerk de 1-1 binnen. Sparta Nijkerk leek vervolgens een penalty te krijgen, maar die beslissing werd vervolgens door de assistent-scheidsrechter tot een corner verwezen. Kim van den Bergh kopte daarna een voorzet van Rik Impens binnen en zo ging Hoek met 1-2 de rust in.

Rode kaart

Het eerste kwartier na rust was matig van beide kanten. De 1-3 van Hoek, die via een verdediger van Sparta Nijkerk binnen viel, was dan ook onverwachts. Niet veel later was dan ook weer de aansluitingstreffer na de goal van Maurice de Ritter. Sparta Nijkerk zette meer en meer aan, maar kreeg in de 75ste minuut een rode kaart, toen Geurtsen stevig in kwam op Vandepitte. De genadeklap kwam uiteindelijk ook van Vandepitte. Hij maakte er na een mooie knal 2-4 van. Invaller Robin Nelis deed ook nog een duit in het zakje en maakte er nog 2-5 van.

Scorverloop

0-1 Ruben de Jager (8)

1-1 Donny van der Wal (12)

1-2 Kim van den Bergh (28)

1-3 eigen doelpunt (60)

2-3 Maurice de Ruiter (62)

2-4 Reguillo Vandepitte (87)

2-5 Robin Nelis (90+1)

Opstelling Hoek: Jordi de Jonghe, Fabian Wilson, Alexander Embrechts, Roycel James, Karim Bannani (Doesburg/17), Reguillo Vandepitte, Kim van den Bergh, Steven Smulder (Kabwe Manengela/63), Rik Impens, De Jager (Nelis/82), Jonathan Constansia