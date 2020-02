Vijf jaar vergaderen maar nu gaan gemeenten toch samenwerken voor betere zorg

De gemeenten hebben handtekeningen gezet onder het plan om te gaan samenwerken op een groot aantal terreinen. Op het gebied van de zorg voor kleine kinderen met een ontwikkelingsachterstand en voorschoolse educatie bijvoorbeeld. Maar ook op de psychiatrische hulpverlening, de nazorg voor ex-gedetineerden, de vrouwenopvang en het toezicht op de zorg voor mensen die thuis zorg en ondersteuning nodig hebben.

Minder verschillende zorgverleners over de vloer

Inwoners gaan het merken, is de bedoeling. "Een moeder die bijvoorbeeld een psychisch probleem heeft en een kind dat ADHD heeft in hetzelfde gezin, worden dan niet meer geholpen door twee aanbieders, maar het liefst door één aanbieder", legt wethouder Cees van den Bos (SGP) van Schouwen-Duiveland uit. De zorg moet minder bureaucratisch worden. Gezinnen krijgen straks minder verschillende zorgverleners over de vloer.

Gemeenten willen dat er minder verschillende zorgverleners over de vloer komen (foto: Omroep Zeeland)

De dertien Zeeuwse gemeenten hebben al eerder nauw met elkaar samengewerkt in de jeugdzorg, maar dat is na één jaar weer grotendeels ontbonden. De gemeenten wilden de financiële kant en de zeggenschap toen toch in eigen hand houden.

Waarom de samenwerking nu wél is gelukt

Dat het nu wel gelukt is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, heeft met grote financiële tekorten te maken. Voor alle gemeenten is de zorg een buitengewoon grote verliespost. In de vier grote gemeenten in Zeeland loopt dat op tot rond de tien miljoen euro per gemeente. Alle gemeenten zoeken naar besparingen, maar willen dat dat niet ten koste gaat van de zorg. "Samen kun je de financiële uitdagingen beter aan", aldus wethouder André van der Reest (SGP/Christen Unie) uit Goes.

Sinds de zorg vijf jaar geleden een taak is geworden van de gemeenten, is er bovendien sprake van een grote bestuurlijke 'spaghetti'. Gemeenten overleggen met elkaar in 36 verschillende overlegorganen. Weinigen hebben het overzicht nog, besturen is zo een onmogelijke opgave.

Na vijf jaar vergaderen is het onder druk van de financiële malaise gelukt om alle dertien kikkers in dezelfde kruiwagen te krijgen. De komende tijd worden de plannen samen met organisatieadviesbureau Berenschot verder uitgewerkt.