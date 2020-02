Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 15 februari

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Derde Divisie

Een mooie dag voor het Zeeuws voetbal. In Nijkerk legt Hoek de koploper het vuur aan de schenen en neemt het na een spannende wedstrijd definitief afstand in de laatste minuten. Ook GOES boekt een overwinning. DVS'33 Ermelo, derde in de stand, wordt voornamelijk door uitstekend countervoetbal met 3-1 verslagen. Steve Schalkwijk scoorde twee keer.

Derde Divisie Stand

Hoek en GOES blijven op dezelfde plek in de ranglijst, waar veel ploegen dicht bij elkaar staan. Er is nog niets beslist.

Lees ook:

1e klasse C

Zowel Kloetinge als Terneuzense Boys winnen niet. Kloetinge pakt een punt in de topper tegen de nummer twee en houdt de voorsprong op vijf punten. Terneuzense Boys verliest nipt van Almkerk.

Lees ook:

2e klasse E

Serooskerke wint met 3-0 van hekkensluiter Walcheren en blijft in het spoor van Nieuwenhoorn, Bruse Boys wint met dezelfde cijfers van Arendskerke. Onderin loopt Axel een punt in op DBGC.

Joël Dekker van Yerseke passeert Meeuwen-keeper Jesse Kerkhove (foto: Ron Quinten)

3e klasse A

Een jubileummiddag voor Yordi Nijland van RCS. De spits scoorde zijn 125e competitietreffer voor de ploeg uit Oost-Souburg en had er nog een moeten maken, maar hij miste van elf meter. Ook ploeggenoot Morad Bobouh faalde vanaf de strafschopstip, maar RCS wint wel. Ook koploper Luctor Heinkenszand boekt een overwinning. Bij GPC Vlissingen leidt Robin de Pagter met twee treffers, waarvan één penalty, een comeback in tegen Veere.

3e klasse B

ZSC'62 wint bij De Fendert en vergroot de afstand naar de degradatieplekken. Tholense Boys ziet koploper Halsteren verliezen maar profiteert niet optimaal, het speelt zelf gelijk tegen NOAD'67 en loopt dus slechts één punt in.

4e klasse A

De Westhoek staat bij rust op achterstand maar weet de wedstrijd mede dankzij twee treffers van Mark de Feijter om te draaien. Zeelandia Middelburg haalt nog maar eens uit en ziet de voornaamste concurrent VC Vlissingen gelijkspelen. Niels Luteijn scoorde een hattrick voor de Middelburgers.

4e klasse B

SPS blijft koploper, want de concurrentie profiteert niet van de halve misstap. Apollo'69 is de hoogstgenoteerde club in de stand die vandaag wint.

3e klasse F

De combinatie Dauwendaele/Walcheren/Zeelandia trekt zich gelijk met de koploper, die niet in actie kwam. Axel verliest, MZC'11 verslaat Jonge Spartaan.