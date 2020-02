Storm: viaduct N57 onder water en ongeveer twintig schades

Het aquaduct stond onder water, dat zorgde voor gevaarlijke situaties (foto: HV Zeeland)

Er lag zo veel water onder het aquaduct, dat het voor gevaarlijke situaties zou kunnen zorgen als automobilisten door hadden mogen rijden. De sluiting zorgde voor file, sommige automobilisten stonden ruim een uur stil. Dat zorgde op zijn beurt ook weer voor gevaarlijke situaties, omdat bestuurders omkeerden en tegen de richting in weg probeerden te rijden. Het aquaduct was bijna drie uur dicht.

De Veiligheidsregio zegt dat het aantal meldingen als gevolg van de storm meevalt. De brandweer is twintig keer ingezet om hulp te verlenen. Dat begon ´s ochtends in Biervliet. Daarna kwamen al snel meldingen uit Middelburg. Bij de Koorkerk raakten een stuk lood en een paar leistenen dakpannen los. Ook de monumentale Stadsschuur raakte beschadigd. Later op de dag

Schade aan schoorsteen in Oost-Souburg (foto: HV Zeeland)

De meeste schades zijn gemeld in Zeeuws-Vlaanderen. Tijdens de Vestingcross in Hulst waaide een boom om en bij een huis aan de Vogellaan in Terneuzen waaiden dakpannen los. Ook is de brandweer aan het eind van de middag ingezet voor een grote loshangende tak boven het Koopmansvoetpad bij Oost-Souburg.

Met name in Terneuzen en omgeving had de brandweer het druk. Het ging dan vooral om dakpannen of delen van daken. Bij een snackbar in de wijk Othene waaide een grote ruit kapot. Voor zover bekend zijn er geen incidenten geweest waarbij mensen gewond zijn geraakt.

Het KNMI kondigde voor heel Nederland code geel af. Voor Zeeland gold de waarschuwing tot 18.00 uur.