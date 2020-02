LEES TERUG: Eli Iserbyt en Ceylin Alvarado winnen de Vestingcross. Shirin van Anrooij eindigt als zesde

Wethouder Jean-Paul Hageman: "Verantwoord om de wedstrijd door te laten gaan"

Ondanks een omgewaaide boom vindt wethouder Jean-Paul Hageman dat er gewoon gereden kon worden.

16.14 uur - De winst bij de heren gaat naar Eli Iserbyt. De Belg reed al vroeg weg en niemand kwam meer in zijn buurt. Thomas Pidcock wordt tweede en Toon Aerts eindigt als derde.

Ceylin Alvarado: "Ik heb niks gemerkt van de extreme weersomstandigheden"

De winnares had weinig last van de storm en voegt de Vestingcross toe aan haar rijke palmares.

15.45 uur - Bij de achtervolgers is een serieuze schifting bezig. Corné van Kessel moet afhaken. Ook Lars van der Haar moet een klein gaatje laten. Iserbyt heeft nu een halve minuut voorsprong op een groep met Thomas Pidcock, Tom Meeusen en Toon Aerts.

15.37 uur - Eli Iserbyt is bezig aan een knappe solo. De Belg heeft een aanzienlijke voorsprong genomen op zijn concurrenten. Lars van der Haar volgt in een groepje op achttien seconden van de leider.

Shirin van Anrooij: "Podium hier is niet realistisch"

De veldrijdster uit Kapelle kijkt tevreden terug op haar koers.

15.25 uur - Ondertussen is het nog steeds hard aan het waaien. Bij de start/finish is een bord weggewaaid, maar vooralsnog hebben de renners hier geen hinder van.

15.07 uur - Over een kleine tien minuten begint de herenkoers. Zonder Mathieu van der Poel en Wout van Aert, maar wel met een contingent Belgische favorieten en Lars van der Haar die al twee keer op het podium wist te eindigen in Hulst.

14.41 uur - Shirin van Anrooij wordt zesde in Hulst en komt lachend over de finish.

Shirin van Anrooij kan lachen na haar zesde plaats in Hulst (foto: Omroep Zeeland)

14.40 uur - Alvarado wint. Worst verliest het sprintje, maar maakte kort daarvoor al een beslissende fout. Denise Betsema eindigt als derde

Wereldkampioenen Ceylin del Carmen Alvarado klopt Annemarie Worst (foto: Omroep Zeeland)

14,33 uur - De winst bij de dames lijkt te gaan tussen Alvarado en Worst. Ze hebben een comfortabele voorsprong op achtervolgers Denise Betsema en Anna Kay. Van Anrooij volgt op de vijfde plaats, maar een podium wordt nog een lastige opgave.

14.20 uur - Alvarado en Worst gaan samen aan de leiding. Ze hebben een aardige voorsprong opgebouwd op de concurrentie. Shirin van Anrooij zit op gepaste afstand in een groepje dat aan het strijden is om de vierde positie.

Organisatie krijgt parcours op tijd vrij

Het was nog even spannend of de koers kon doorgaan, maar de organisatie kreeg de boom snel weg.

14.10 uur - Topfavoriet Ceylin del Carmen Alvarado neemt in de eerste ronde al direct de leiding. Annemarie Worst heeft het wiel van de wereldkampioen al gevonden. Shirin van Anrooij volgt op een achtste plek op twintig seconden van de leiders.

14.00 uur - De organisatie heeft de boom verwijderd en de dameswedstrijd is een kwartier later gewoon van start gegaan. Favoriet voor de eindzege is Ceylin del Carmen Alvarado, maar wie weet kan Shirin van Anrooij uit Kapelle verrassen of zien we toch weer de klasse van Sanne Cant?

13.40 uur - Organisator Jean-Paul Hageman is blij om te zien dat er toch veel toeschouwers naar Hulst zijn gekomen, ondanks de zware weersomstandigheden.

Boom op het parcours

13.25 uur - Door de storm is er een boom op het parcours gevallen. De dameswedstrijd is een kwartier uitgesteld en begint nu om 14.00 uur.

13.15 uur - Shirin van Anrooij begint over een half uur in Hulst. Ze is tevreden dat de organisatie, ondanks de stormachtige omstandigheden, toch heeft besloten om de koers door te laten gaan. Van Anrooij hoopt haar goede vorm door te zetten. Zo werd ze gisteren in het Belgische Middelkerke nog knap vierde.

Thibau Nys wint bij junioren

12.45 uur - De juniorenwedstrijd is gewonnen door Thibau Nys, de zoon van voormalig wereldtopper Sven Nys komt als eerste over de streep. Voor Tibor del Grosso en Jente Michels.