Honderden bomen weg uit Sloebos om ruimte te maken voor nieuwe hoogspanningslijn

In 2018 beëindigde TenneT het contract met bouwbedrijf Heijmans en het Duitse bedrijf Europles. Volgens de netwerkbeheerder was dat omdat Heijmans-Europoles (HEP) niet aan haar contractuele verplichtingen voldeed.

"Anderhalf jaar geleden moesten we afscheid nemen van onze aannemer omdat we verschillende inzichten hadden over de bouw van de masten", vertelt omgevingsmanager Johanna Breuning. Het bedrijf is toen op zoek gegaan naar een nieuwe aannemer. De procedure zorgde voor een flinke vertraging.

Nieuwe aanbestedingen

Er zijn inmiddels nieuwe aanbestedingen gedaan. "We hebben verschillende aannemers nodig. De mastleverancier wordt eind deze maand bekend en vanaf dan kunnen civiele aannemers zich inschrijven. Hopelijk kunnen we voor de zomer met nieuwe aannemers in zee gaan", zegt Breuning.

Ondanks de vertraging, is besloten om alvast met de bomenkap te starten. "Vanaf 15 maart begint het broedseizoen en om broedende vogels niet lastig te vallen hebben we besloten hier vroeg mee te beginnen. Op die manier kunnen wij in het najaar onze gang gaan zonder de natuur te veel te verstoren", vertelt Breuning.

De bomen en struiken van het Sloebos in de rode delen op deze kaart verdwijnen (foto: TenneT)

Toch is er ook nog een lichtpuntje in het project: Er zou een tijdelijke verbinding aangelegd worden, maar mede door hogere kosten is dit van de baan. "Dat betekent dat we ruim twee hectare aan bomen kunnen sparen en dat is de bomenstrook die bij het dorp Borssele ligt. Gelukkig bedekt dat bos dan nog steeds het zicht op het achterliggende industriegebied", zegt Breuning.

Veel omwonenden maakten bezwaar tegen de komst van de hoogspanningslijn. Ze zijn maken zich zorgen om hun gezondheid en de aantasting van het landschap. "We proberen in overleg afspraken te maken om zo goed mogelijk hun belangen te behartigen, maar soms moet je dingen doen die mensen niet fijn vinden. Uiteindelijk komt het ten goede van het land, want we willen allemaal elektriciteit gebruiken."

Te laat voor het windpark

Breuning verwacht dat de bouw van de nieuwe hoogspanningslijn dit najaar begint. Hij zou dan eind 2021 klaar moeten zijn. Een stuk later dan gepland, want het windpark op zee gaat al dit jaar stroom leveren. "We hebben gelukkig nog een bestaande hoogspanningslijn", aldus Breuning. "Maar die is maximaal belast en dat levert risico's op bij het transport van elektriciteit tijdens onderhoud. Op lange termijn kan dat problemen opleveren, dus is het noodzakelijk dat we zo snel mogelijk beginnen met bouwen."

