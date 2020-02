Eli Iserbyt domineert in Vestingcross, Van Anrooij eindigt als zesde bij dames

Bij de heren was Eli Iserbyt een klasse apart. De Belg had al vroeg in de koers een gaatje ten opzichte van zijn concurrenten. In de achtervolgende groep zaten onder meer Lars van der Haar en Corné van Kessel. Halverwege de wedstrijd was er sprake van een serieuze schifting bij de achtervolgers. Vice-wereldkampioen Thomas Pidcock en de Belgen Toon Aerts en Tom Meeusen zaten als enigen in zijn wiel. Iserbyt hield zijn voorsprong knap vast tot een halve minuut.

Winst komt niet meer in gevaar voor Iserbyt

Iserbyt hield zijn voorsprong vast en de zege kwam geen moment in gevaar. Achter hem vochten Pidcock en Aerts een gevecht uit om de tweede plek. De Brit trok uiteindelijk aan het langste einde. Aerts mocht als derde het podium op. De Nederlanders speelden geen grote rol bij de herencross.

Alvarado wint bij de dames, Van Anrooij rijdt naar verdienstelijke zesde plaats

Ceylin del Carmen Alvarado heeft de Vestingcross voor het eerst in haar carrière gewonnen. De wereldkampioene was in een rechtstreeks duel te sterk voor Annemarie Worst. Denise Betsema, de winnares van vorig jaar, kwam als derde binnen en mocht beide dames vergezellen op het podium. Shirin van Anrooij eindigde als beste Zeeuwse op de zesde plaats. Zij kwam op 1.04 binnen van Alvarado.

Al in de eerste ronde werd het duidelijk dat de dameswedstrijd in een tweestrijd zou eindigen. De Italiaanse Eva Lechner probeerde vanaf de start nog mee te doen vooraan, maar moest de Nederlandse dames al snel laten gaan. Ondertussen knokte Van Anrooij zich een weg naar voren en zat ze na de eerste ronde al in de subtop.

Shirin van Anrooij rijdt naar de zesde plaats in de Vestingcross (foto: Omroep Zeeland)

Alvarado lacht als laatste

Van Anrooij kreeg het gedurende het slot van de koers nog lastig. Ze lag op koers voor de vijfde plaats, maar moest de Française Marion Riberolle nog voor zich dulden en werd zesde. Ze kon geen rol van betekenis spelen in de strijd om de zege. Vooraan in de wedstrijd had Worst het lastig met de speldenprikjes van Alvarado en stond ze vlak voor het einde bijna stil op een van de laatste hindernissen. Daarmee viel de beslissing de kant op voor Alvarado die het in de sprint eenvoudig wist af te maken. Het is haar eerste zege in Hulst.