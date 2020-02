Het is lente! Nou ja, qua temperatuur dan...

(foto: Omroep Zeeland)

Volgens Jules Geirnaert, weerman bij Omroep Zeeland, is het niet persé zo dat de warme temperaturen worden veroorzaakt door klimaatverandering. "We zien al langer dat het midden februari warm is. Neem 1990, toen was het ook warm. Op 20 februari werd het destijds 17 graden, dat was jarenlang een maandrecord." Het huidige maandrecord is van vorig jaar. Toen werd het op 26 februari 18,9 graden.

We spreken van de eerste lokale lentedag wanneer voor het eerst in het jaar op een officieel meetpunt een temperatuur van 15 graden of meer wordt gemeten. Het is ook de eerste officiële lentedag. bron: Weeronline

In het Limburgse Ell werd die temperatuur wel gehaald, daar steeg het kwik tot 17,2 graden. In De Bilt werd het 16,7 graden. Over het algemeen wordt de eerste lentedag geregistreerd in maart.

