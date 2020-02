Erfgoedvereniging stapt naar rechter om sloop Napoleonhoeve te voorkomen

Stad en lande wil de Napoleonhoeve in Scharendijke behouden (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente zei vorige week dat de 19e eeuwse schuur te vervallen is om te redden. Volgens de gemeente zou het plan van voor de redding van de schuur niet voldoen aan de door de gemeente gestelde voorwaarden. Die plannen zouden niet concreet genoeg zijn en er zou vooral te weinig zicht zijn op toekomstige exploitatie.

Dat is niet waar, zegt de Erfgoedvereniging Heemschut, een Nederlandse vereniging voor het behoud van cultuurmonumenten. De schuur zou wel nog opgeknapt en geëxploiteerd kunnen worden. In het reddingsplan staat onder meer dat met behulp van stempels of steunpalen verdere verpaupering moet worden voorkomen. In de opgeknapte schuur zouden vervolgens flexibele werkplekken kunnen komen, met een theetuin.

De precieze bouwdatum van de Napoleonschuur is onbekend, maar de schuur dateert in elk geval van voor 1832. Het oude pand is in zeer slechte staat.

De Erfgoedvereniging Heemschut roept het dagelijks gemeentebestuur per brief op om de sloop drie maanden uit te stellen en nog een keer in gesprek te gaan met de initiatiefnemers van het reddingsplan. Als de organisatie voor morgenmiddag 17.00 uur geen antwoord heeft ontvangen van de gemeente, spant de erfgoedvereniging een kort geding aan tegen de gemeente.

Lees ook: