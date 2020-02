Nieuw Milligen al in juli beoogde locatie voor marinierskazerne

Verhuizing mariniers naar Vlissingen gaat niet door (foto: ANP, bewerkt)

Niet in november, zoals tot nu toe werd gemeld, maar al in juli was intern bekend dat binnen Defensie de voorkeur uitging naar het terrein van Kamp Nieuw Milligen bij Apeldoorn. Met de provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn werd daar in het geheim over gesproken, terwijl Zeeland nog van niets wist, blijkt uit de stukken.

Vijftien alternatieve locaties

Uit interne brieven van Defensie blijkt dat vijftien alternatieve locaties tegen het licht werden gehouden en dat daarbij al in juli de voorkeur voor Nieuw Milligen werd uitgesproken. In gesprek met Zeeuwse politici werd er op dat moment nog ontkend dat er naar alternatieve locaties gekeken werd. Ook de Tweede Kamer werd in die periode nog voorgehouden dat een heroverweging van het besluit uit 2012 niet aan de orde was.

Eerder vergeleek de commissaris van de Koning van Zeeland, Han Polman, het al met een geheime militaire operatie. De nu vrijgegeven stukken versterken het beeld dat Defensie en de landelijke politiek achter de rug van Zeeland om al lang aan het zagen was aan de poten van de belofte uit 2012 dat de marinierskazerne naar Vlissingen zou komen.

'Vind je het gek?'

In de Zeeuwse politiek heerst verbolgenheid over de gang van zaken. De doorgaans zo onkreukbare Polman ruikt bloed. In het televisieprogramma Buitenhof gaf hij gisteren aan dat het aftreden van staatssecretaris Barbara Visser van Defensie wat hem betreft voor de hand ligt. Op de vraag of haar positie onder druk staat, antwoordde hij: "Die geluiden heb ik ook gehoord. Ik zou bijna zeggen: vind je het gek?"

Afgelopen vrijdag maakte Visser na afloop van de ministerraad bekend dat het kabinet afziet van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Een speciale gezant van het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat met de Zeeuwse politiek in gesprek over compensatie. Volgens Polman is dat een teken dat het kabinet de kwestie niet meer aan Visser toevertrouwt.

Kolonialisme

De voorganger van Polman die in 2012 tekende voor de verhuizing van de mariniers van Doorn naar Vlissingen, Karla Peijs, noemt het sturen van een gezant naar Zeeland je reinste kolonialisme. "Een gezant stuurden we vroeger naar onderontwikkelde gebieden waar je bijna niet kon komen. Gezanten werden daar dan met een kameel of een dromedaris naartoe gereden", aldus Peijs.

