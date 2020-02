Zeeuwse boeren toch met de trekker naar Den Haag

Actievoerende boeren in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Een overleg met minister Schouten en premier Rutte werden vorige week afgebroken nadat FDF dreigende taal had geuit aan 'vleesbazen en zuivelbobo's' die 'als Judas de sector verraden', maar daar niet 'mee weg zouden komen'. Ook bij de aankondiging van de acties van woensdag was de toon fel.

'Alle remmen los'

De nieuwe actie op het Malieveld in Den Haag is aangekondigd met de boodschap dat dan '100 procent alle remmen los' zullen gaan. "Wij laten Den Haag trillen op haar grondvesten! En zijn ze bang? Ja, het gaat ze dun door de broek!", beweert voorzitter Mark van den Oever in een oproep die hij heeft gedeeld met andere boeren. Hij voegt er aan toe: "Nu gaat Den Haag op het hakblok!"

Kees Hanse, zelf akkerbouwer in Zierikzee, stootte die felle toon in eerste instantie tegen de borst. "Als ik kijk naar de toon van de aankondigingen tot nu toe denk ik niet dat ik me daarin kan vinden. En ik denkt dat ik daarmee voor het merendeel van de Zeeuwse boeren spreek", zei Hanse eerder daarover.

'Wél naar Den Haag'

Toch heeft hij zich nu over laten halen om samen met de andere Zeeuwse actievoerende boeren wél mee te doen. "Ik ben aangesproken door Zeeuwse boeren met de boodschap: Kees, wat doe je nu? Ik wil wél naar Den Haag, want wat er gebeurt op mijn boerenbedrijf kan niet zo doorgaan! Er speelt in onze sector zo veel, dat we wel moeten gaan."

Kees Hanse over nieuwe boerenactie FDF

Tegelijkertijd blijft Hanse bij zijn standpunt dat de boerenacties niet ten koste moeten gaan van het publiek. "De boel platleggen dat is voor mij geen optie. Ik wil actie voeren op een nette manier. Dat gaat ook niet gebeuren. FDF heeft ook een oproep gedaan: rij zoveel mogelijk binnendoor, zodat er niet weer een hoop overlast op die wegen is."

Bestrijdingsmiddelenbesluit

Hanse is ook gevraagd om te spreken bij de protestactie in Den Haag. "Ik ga zelf op het podium in Den Haag om het akkerbouw-geluid te verwoorden en voor ons als sector is het bestrijdingsmiddelenbesluit het belangrijkst. Wij kunnen daardoor onze aardappelen niet eens meer bewaren in onze schuren!"

Lees ook: