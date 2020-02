Dertig klassen in Zeeland naar huis gestuurd wegens gebrek aan vervanging

De Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland (CPOZ) heeft voor het eerst alle besturen gevraagd om bij te houden hoe vaak een klas naar huis werd gestuurd en hoe vaak een ziekmelding door de school zelf is opgelost. Als een leraar zich ziek meldt, dan is het steeds lastiger om daar vervanging voor te vinden, omdat er een groot tekort is aan leraren.

"De maand januari had drie lesweken en in die tijd is op verschillende basisscholen dertig keer een groep naar huis gestuurd. De staking hebben we niet meegerekend", zegt Pim van Kampen van de CPOZ.

'De vervangers zijn op'

Er bestaat een flexpool. De leraren die daarin zitten kunnen bijspringen op een school waar bijvoorbeeld een leraar ziek is geworden. "We zien dat de mensen die in die pool zaten grotendeels zijn doorgestroomd naar reguliere banen, naar de gaten die er structureel zijn. Als er nu dus iemand uitvalt, hebben we weinig mensen meer over om het tijdelijke tekort op te vangen", zegt Van Kampen.

Je gaat door tot je echt niet meer kunt

Leerkracht Eva Vierhalm van groep 8 van de Prinses Ireneschool in Goes maakte het enkele weken geleden zelf mee toen ze griep kreeg. "Je voelt je al rot en je weet dan dat je een heleboel mensen met een probleem opzadelt. Ik ben al vaak komen werken, terwijl ik me afvroeg of het wel verantwoord was." Ze maakt zich zorgen om de situatie in het onderwijs. "Je ziet ook nog eens dat er voor volgend schooljaar nog vacatures zijn die niet ingevuld raken."

Het eerste wat ik 's morgens doe is op mijn telefoon kijken of er geen nieuwe ziekmeldingen zijn." directeur Ruud Sturm (Prinses Ireneschool Goes)

Directeur Ruud Sturm van de Prinses Ireneschool in Goes heeft daarom de afgelopen maand verschillende keren zelf voor de klas gestaan. "Aan de ene kant is dat leuk, want zo ben ik ooit begonnen, maar mijn werk blijft liggen en dat doe ik dan 's avonds", zegt hij.

De directeur kijkt iedere ochtend eerst op zijn telefoon om te zien of er berichtjes binnen zijn gekomen. "Als de telefoon gaat dan neem ik hem met angst en beven op." Ziekmeldingen op de dag zelf zijn het lastigst op te lossen. "Je kunt moeilijk tegen ouders zeggen als ze hun kind komen brengen dat ze hem of haar weer mee naar huis moeten nemen."

Deze leerlingen hadden ook thuis kunnen zitten, maar de directeur valt in (foto: Omroep Zeeland)

Scholen lossen de problemen intern op door of de directeur voor de klas te zetten, een intern begeleider of onderwijsassistent een dag les te laten geven of de groep over verschillende klassen te verdelen. Op sommige scholen gebeurt het ook dat de hulp van ouders wordt ingeroepen en dat zij een dag de klas overnemen. "Dat moet je natuurlijk niet willen", zegt Pim van Kampen de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland.