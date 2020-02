Young Ones op podium met Emma Heesters en Henk Poort van Beste Zangers

Emma Heesters

The Young Ones is een jaarlijks terugkerend concert in Den Dullaert in Hulst, waarbij de organisatie achter het evenement ieder jaar grote namen voor het optreden weet te strikken. De gastsolisten Emma Heesters en Henk Poort zongen al samen bij de Beste Zangers van Nederland en geven een vervolg aan hun samenwerking door hun optreden op zaterdag 18 april in Hulst.

Covers

Heesters komt uit 's-Gravenpolder en op haar YouTube-kanaal heeft ze meer dan één miljoen abonnees. Op dat kanaal zingt ze covers van bekende artiesten. Ze brak voor het Nederlandse publiek door met haar Spaans-Nederlandse hit Pa Olvidarte, samen met Rolf Sanchez.

In afgelopen seizoen van Beste Zangers blies Emma Heesters samen met Henk Poort het duet Vivo Per Lei nieuw leven in. Poort is een musical- en operazanger en toert momenteel door Nederland met zijn solovoorstelling Helden. Ron Brandsteder is de presentator van de avond. Hij volgt daarmee zijn zoon Rick op, die vorig jaar de optredens aan elkaar praatte.