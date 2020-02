Sneller dan zijn schaduw, jongste wethouder van Zeeland schiet met scherp

Het is niet vreemd dat zijn politieke carrière nu al deze wending krijgt. Al van kinds af aan heeft Van Leeuwen (nu 31) interesse in de politiek, het nieuws en besturen. "De ene vrijdagmiddag op school was het leuke spelletjes doen. De andere vrijdagmiddag moest er Engels gedaan worden en op een gegeven moment kwam de nieuwstoets. En die nieuwstoets vond heel de klas maar saai, behalve ik."

'Er moest een C in'

Die interesse bleef. Na de middelbare school kwam de universiteit en in die periode werd Van Leeuwen lid van de ChristenUnie. "Ik ben van protestantse huize, dus dat er een C in moest was wel duidelijk. Bij de SGP voelde ik mij niet zo thuis, dus in die zin was CU een logische keuze", vertelt Van Leeuwen.

"In de tijd van André Rouvoet werd dat echt duidelijk voor mij." Na zes jaar raadslid voor die partij te zijn geweest in de gemeente Tholen, is het dus tijd voor de volgende stap: het wethouderschap.

Kandidaat-wethouder Corniel van Leeuwen op de schietbaan (foto: Omroep Zeeland)

En dat is dubbel spannend, want Corniel van Leeuwen stapt in het hete dossier over zwembad De Spetter, dat nu nog speelt. Toch is hij niet bang dat het een korte periode als wethouder zou kunnen worden. "De raad neemt uiteindelijk de besluiten die ze neemt. Ik heb voor mijzelf de afweging gemaakt om nu in te stappen, omdat ik kansen zie. Ik ben daar dus positief over, ondanks het dossier dat nu aan de hand is."

Schieten als ontspanning

Waar Van Leeuwen ook positief over is, en enthousiast van wordt, is zijn hobby. Het lidmaatschap en voorzitterschap bij Scherpschuttersvereniging Prinses Juliana. Dat voorzitterschap moet hij, als wethouder, opgeven, maar het wekelijks schieten op de schietbaan niet. Dat wil hij blijven doen. "Ik beoefen de hobby in het weekend. Het zorgt ervoor dat ik ontspan en dat ik door de week ook weer voldoende scherp kan zijn!"