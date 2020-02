Zes jaar cel voor doodschudden vier maanden oude baby

De uitspraak valt hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die eiste half januari 4,5 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Waar ging deze zaak over?

In de late avond van 20 mei 2016 is de verdachte alleen met zijn kinderen thuis als zijn zoontje begint te huilen. Volgens de verdachte pakt hij het kindje op en houdt het tegen zijn borst. Op een gegeven moment reageert het kind schokkerig en stopt hij met reageren. De vader raakt in paniek, hij knijpt en bijt zijn zoontje om een reactie te krijgen.

Hij besluit zijn moeder te bellen, die komt even later thuis met zijn ex. De oma van het kind wil naar de eerste hulp rijden met het baby'tje, maar wordt tegengehouden omdat ze dronken is. Uiteindelijk gaan ze pas de volgende ochtend met de baby naar het ziekenhuis. Het kindje heeft stuiptrekkingen en wordt met spoed doorgeplaatst naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Enkele dagen overlijdt de baby.

Het academisch ziekenhuis vermoedt dat kindermishandeling de oorzaak is. Het vier maanden oude baby'tje had schedel- en hersenletsel, mogelijk gebroken ribben en andere botbreuken. Waarschijnlijk zijn deze verwondingen ontstaan door geweld op verschillende momenten. De vader wordt daarop verdacht van doodslag.