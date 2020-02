Zeeland verwelkomt eerste bizons

Ietwat onwennig komen ze de trailer uit. Twee vrouwtjes. De derde had iets langer nodig. Er is ruim drie jaar gewacht op de grote grazers, die een mederwerker van het Zeeuwse Landschap omschrijft als 'grote knoeperds van zo'n 400 tot 600 kilo'. De eigenaar van het natuurgebied is vooral gecharmeerd van de wisenten omdat ze hoorns hebben, waarmee ze struiken door elkaar jassen en langs basten gaan. Zo moeten ze voorkomen dat het gebied verbost.

Terug naar vroeger

De wisenten zijn nu nieuw in het Zeeuwse landschap, maar vroeger kwamen ze in het wild voor in Nederland. Na de Eerste Wereldoorlog waren ze bijna uitgestorven. Met de laatst overgebleven dieren zijn de eigenaren aan de slag gegaan om de soort te behouden. Op dit moment komen ze voor in een handjevol Nederlandse natuurgebieden.

De wisenten komen van Stichting Free Nature, die door heel Nederland natuurgebieden in beheer heeft. De dieren blijven het eigendom van de stichting, die wekelijks controleert hoe het staat met de gezondheid van de bizons. Indien nodig worden de dieren ook bijgevoerd.

De wisenten worden ook ingezet in de strijd tegen moeilijk te bestrijden exoten als de reuzenberenklauw en late guldenroede. Naar verwachting komen er over een maand nog zo'n acht wisenten bij, die uit de Maashorst worden gehaald. In de Slikken van de Heen lopen zo'n 47 Konikpaarden en 6 Rode Geuzen (een koeiensoort).

De Europese Bizons (foto: Omroep Zeeland)

Eerst even wennen

De wisenten komen in eerste instantie in een wengebied in een deel van de Slikken van de Heen. Na verloop van tijd wordt een tijdelijke afscheiding verwijderd en kunnen de dieren het hele gebied gebruiken. Waarschijnlijk wordt dan voor een periode van zo'n twee maanden een deel van het gebied gesloten voor bezoekers, zodat de dieren op het gemak kunnen wennen.

