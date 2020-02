Strandpaviljoenhouders: Stranden moeten voor het toeristenseizoen zijn hersteld

De Walcherse stranden hebben samen met de stranden van Westenschouwen en de gemeente Noord-Beveland het meest geleden onder de twee stormen die de afgelopen week over Zeeland raasden.

In Vlissingen, het Banjaardstrand en het strand bij Westenschouwen hebben de twee stormen 1,5 meter van de stranden gesnoept. En dat levert grote problemen op. "Als de toeristen deze zomer maar een klein stukje strand hebben om op te liggen en er staan ook geen strandhuisjes, zullen wij dat merken aan de omzet", zegt Cees Caljouw.

Opzoek naar een oplossing

Walcherse strandtenteigenaren willen daarom met provincie en de Stichting Strandexploitatie Walcheren in overleg. "We moeten op zoek naar oplossingen, ook voor in de toekomst. We hopen echt dat de provincie of Rijkswaterstaat er toch nog voor kiest om alsnog de stranden op te spuiten", zegt Caljouw.

Strandafslag bij strandtenten Vlissingen. (foto: Omroep Zeeland)

Maar niet alle paviljoenhouders op Walcheren maken zich druk om het toeristenseizoen. "Wij hebben niet zo veel last gehad van de storm, bij ons is het strand vrij intact gebleven", vertelt Rob Biersma, eigenaar van strandtent Kaapduin in Dishoek. "Er zijn stranden die het veel zwaarder te verduren hebben gehad en ik snap dat strandtenteigenaren zich daar druk om kunnen maken."

'Valt wel mee'

Anne Börger is eigenaar van strandtent Sand en Pepper in Burgh-Haamsteede. "Ik maak me ook niet zo druk. Het gebeurt wel vaker dat er een hoogteverschil ontstaat op het strand door de harde wind en ons strand ziet er nog best oké uit." De gemeente Schouwen Duiveland laat weten dat andere plekken, zoals het Middenpad en het Verklikkerpad, wel last hebben gehad van de stormen. Daar is het duin tot wel 5 meter hoogte afgeslagen.

In Zeeuws-Vlaanderen valt de afkalving mee. "Bij het Eerste Strange in Breskens en bij Nieuwvliet ter hoogte van strandpaviljoen de Boekanier is er afslag, maar dit is heel weinig", aldus de gemeente Sluis.

Freek de Feijter van paviljoen Strand Ruig in Cadzand ziet er wel de voordelen van in. "We hebben het zand van onze oprit moeten scheppen, want die was compleet versperd. Het zand zoals het er nu bij ligt is alleen maar leuk voor de kinderen. Een mooie speelberg."

Strandpaviljoen Strand Ruig na stormen Ciara en Dennis (foto: Strand Ruig)

Gedeputeerde Dick van der Velde ging van het weekend naar de stranden tussen Westkapelle en Vlissingen om met eigen ogen te zien wat de stormen Ciara en Dennis hebben aangericht. "Eerlijk gezegd ben ik wel geschrokken. Bij hoog water is er maar een heel klein strand overgebleven."

Van der Velde wijst erop dat er nu geen ruimte meer is voor hulpdiensten om bij calamiteiten het strand op te gaan. "Ik heb begrepen dat het ook onduidelijk is of en hoeveel dag- en slaaphuisjes er kunnen worden geplaatst. Dat is schadelijk voor het toerisme." Van der Velde gaat het probleem aankaarten in Den Haag. En hoopt dat de minister ontheffing verleend om de stranden toch op te mogen spuiten.

