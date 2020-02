Zeeuwse bedrijven nemen extra maatregelen vanwege coronavirus

HZ heeft alle reizen naar China en Vietnam afgezegd (foto: ANP)

De HZ in Vlissingen heeft veel Chinese studenten en er zijn regelmatig uitwisselingen van Vlissingse en Chinese studenten. Het team binnen de hogeschool houdt al het nieuws over de verspreiding van het virus nauwlettend in de gaten. Volgens Schollema zijn de de reizen naar Vietnam helemaal gestopt. Daar zou ook een docent naartoe gaan om twee studenten te bezoeken tijdens hun afstudeerproject. Dat contact wordt nu gelegd via Skype en Whatsapp. Tien studenten hebben hun plannen om naar het buitenland te gaan door de uitbraak van het coronavirus in de ijskast gezet. Drie van hen lopen daardoor een studievertraging op.

Op losse schroeven

Op dit moment had de HZ eigenlijk een delegatie vanuit Shanghai op bezoek moeten hebben. Zij zouden hier komen vanwege een uitwisseling met docenten van de HZ die in april in de Chinese stad les gaan geven. Ook die reis staat op losse schroeven.

De begeleiding van de grote groep Chinese studenten op de hogeschool is vergroot. "We zorgen ervoor dat er veelvuldig contact is met hun ouders, omdat zij zich zorgen maken of hun kinderen hier niet als schuldigen worden aangewezen van deze epidemie. Dat is gelukkig niet het geval. Daar waken wij voor", aldus Schollema. Onlangs is er ook een nieuwe groep Chinese studenten gestart in Vlissingen. Zij komen van dezelfde campus en zijn al uitvoerig gecontroleerd. "Hun incubatietijd is al verstreken. Daar maken we ons echt geen zorgen om."

Onze directeur blijft thuis

Ook bij Zeelandia in Zierikzee worden onnodige reizen uit het programma gehaald. "Volgende week is er een grote beurs in bakkersgrondstoffen in Dubai", vertelt Robert Jan Kuipers, "daar gaan nu alleen mensen naartoe die daar echt moeten zijn. Onze directeur blijft thuis. We nemen geen onnodige risico's."

Zeelandia heeft een fabriek in China op 700 km van Wuhan. Ten tijde van de uitbraak was de fabriek gesloten vanwege het Chinese nieuwjaar. Vorige week is de fabriek weer opgestart al gaat dat niet zo snel als anders. "Onze werknemers die de provincie uit zijn geweest voor familiebezoek moeten door strenge controles om weer terug naar huis te kunnen. Gelukkig is er op dit moment niemand getroffen door het virus."

Kuipers verwacht wel dat er een kleine dip zal zijn in de omzet van de Chinese fabriek vanwege de trage start en omdat de Chinezen momenteel minder buiten zijn om eten te kopen. De Zeelandiafabriek in Wuxi produceert enkel voor de Chinese markt.