'House of Cards is er niks bij', Zeeuwse bouw- en infrasector ook boos over besluit marinierskazerne

De locatie waar de marinierskazerne moet komen. (foto: Omroep Zeeland)

Het bouwen van een nieuw defensiecomplex, plus de extra vraag naar woningen voor de militairen en overig personeel, wordt de bouwsector nu door de neus geboord. "Het niet doorgaan van de bouw van de kazerne is voor de Zeeuwse bouw- en infrabedrijven een bittere pil om te slikken", schrijven de twee voorzitters, Martijn van Sabben (Bouwend Zeeland) en Joost Schuijs (Infraplatform Zeeland).

Met het argument vanuit het Korps Mariniers dat hun partners geen banen zouden kunnen vinden in Zeeland maken ze gehakt. De krappe Zeeuwse arbeidsmarkt - meer dan 6.000 openstaande vacatures - had best wat extra werknemers kunnen gebruiken.

Een volledige provincie werd geslachtofferd door een staatssecretaris die het liet gebeuren dat een kleine groep onwillige militairen het volledige ministerie van defensie en de voltallige regering op de knieën kreeg, zonder de Zeeuwse belangen voldoende mee te wegen." Voorzitters Bouwend Zeeland en Infraplatform Zeeland

De twee voorzitters draaien er niet omheen in de brief. Volgens hen is niet alleen commissaris van de Koning Han Polman zich besodemieterd voelen, maar moeten alle 383.000 Zeeuwen zich dit aantrekken. "We hadden de staatssecretaris en de elitesoldaten graag laten zien dat Zeeland echt zo erg nog niet is."

House of Cards

Ze vergelijken het 'politieke schouwspel' met de Netflix-serie House of Cards. "Toch gaat deze vergelijking mank, aangezien de verantwoordelijke bestuurders in Den Haag in tegenstelling tot Frank Underwood uit de serie niet leken te beseffen wat ze in Zeeland aan zouden richten."

Volgens Van Sabben en Schuijs zijn flinke compensatiemaatregelen de enige manier voor de regering om het vertrouwen van de Zeeuwen te herstellen. "Dat is de regering aan de Zeeuwen en de Zeeuwse economie verplicht."