Deze bedreigde diersoort komt voor in Polen, Rusland en... in Tholen!

De vrouwtjes, waarvan er sinds vandaag drie rondlopen in natuurgebied de Slikken van de Heen, wegen zo'n 400 tot 600 kilo. Volwassen stieren tikken de 1000 kilo aan. "En ze kunnen zo'n twee meter twintig hoog worden", vertelt Roeland Vermeulen van stichting Free Nature terwijl hij met zijn hand de schofthoogte van de wisenten aangeeft. De organisatie is eigenaar van de Europese bizons (zoals de Wisenten ook wel heten). Hij voegt er snel aan toe: "Maar ze zijn heel zachtaardig hoor." Toch adviseert hij om bij een ontmoeting met een wisent, zo'n 25 meter afstand te houden, gewoon voor de veiligheid.

Het zijn eigenlijk de beheerders van het Zeeuwse landschap" Hein Vermin over grazers als wisenten

Het Zeeuwse Landschap deed ruim drie jaar geleden al een aanvraag voor de wisenten. Beheerder Hein Vermin staat -op veilige afstand van de wisenten- te glunderen. "Het is fantastisch! Ze zijn gearriveerd, ik ben blij! Dit is het vijfde natuurgebied waar hij komt te grazen in Nederland. In Europa zijn ze hartstikke zeldzaam. We dragen bij aan het behoud van de soort."

"Het zijn eigenlijk de beheerders van het Zeeuwse landschap, want zonder grazers kunnen we niet. De paarden en runderen doen hartstikke veel, maar hebben net een ander eetpatroon dan een wisent, die gewend is in bossen te leven. Ze schillen bomen en eten ervan, ook de bast eten ze kapot, waardoor de bomen doodgaan. Dat is nodig om het gebied open te houden. Anders zou het dichtgroeien en bos worden, dat willen we niet. Want veel plant- en diersoorten zijn afhankelijk van een half open landschap en daarin zijn wisenten heel belangrijk."

De eerste wisent heeft voet gezet op Zeeuwse grond (foto: Omroep Zeeland)

Volgende maand komen de resterende acht wisenten, is de verwachting. Daar zit ook een stier bij, die vanaf volgend jaar moet gaan zorgen voor nageslacht. Maar de komende weken moeten de dieren eerst wennen. Vanuit het afgezette deel waar ze nu staan, helemaal achterin het gebied, maken ze kennis met de buren (konikpaarden) en met mensen. Want in het gebied kan worden gewandeld tussen de Grote Grazers door.

Dicht voor wandelaars

Op het moment dat de wisenten het volledige gebied van de Slikken van de Heen mogen verkennen, wordt het een tijdje gesloten voor wandelaars. Naar aanleiding van de wandelroutes van de dieren, worden de wandelpaden daar omheen gepland. Het Zeeuwse Landschap organiseert op dat moment wel begeleide tochten.

