'Dat EK veldrijden haal ik nog wel naar Hulst met de provincie'

"Het parcours, de renners en de hele entourage daar omheen zijn het geheim van succes van de Vestingcross", zegt Hageman. Zondag waren er ondanks de harde wind toch zo'n tienduizend mensen aanwezig op en rond het parcours. Elis Iserbyt uit België en de Nederlandse wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado waren de sterksten in Hulst.

Hulst heeft door het succes de gunfactor. Het evenement krijgt goede rapportcijfers van de UCI (Internationale Wielerunie) en promoveert naar de Wereldbeker. "Dat is de Champions League van het veldrijden", zegt Hageman. De wethouder wil in de toekomst ook het EK naar Zeeuws-Vlaanderen. "Pas daarna komt eventueel het WK in beeld."

De Wereldbeker veldrijden wordt in 2020 uitgebreid met vijf extra crossen. De Vestingcross is er één van. De wedstrijd wordt op zondag 3 januari gereden. Hulst is samen met Hoogerheide de enige Nederlandse wedstrijd in de vernieuwde Wereldbeker.

De renners zijn positief over de promotie van de Vestingcross. "Deze wedstrijd heeft zeker meerwaarde", aldus winnaar Iserbyt. "Ze zouden wel een paar stroken breder moeten maken om het fairder voor iedereen te maken."

Ceylin del Carmen Alvarado, de wereldkampioene bij de vrouwen, bekijkt het van twee kanten. "Heel tof, maar aan de andere kant het is één van de zovelen die erbij komt. Volgend jaar zal blijken of het echt goed is." Ook Shirin van Anrooij (zondag zesde) uit Kapelle vindt het mooi. "Het parcours is mooi. Terecht dat het erbij komt. Het is heel gaaf, een Wereldbeker in eigen provincie."

