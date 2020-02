Forum voor Democratie wil naar de rechter om marinierskazerne

Statenlid Robert Koevoets van de Statenfractie van Forum voor Democratie in Zeeland (foto: Facebook)

Volgens Koevoets is het geen utopie om te denken dat de marinierskazerne alsnog naar Vlissingen kan komen. "Er is een overeenkomst die nog steeds rechtsgeldig is. En als advocaat weet ik dat, maar ook als burger weet je dat. Op het moment dat je een overeenkomst tekent moet je die nakomen."

Gedeputeerde Dick van der Velde wuift het idee van Koevoets niet weg: "Alle opties liggen op tafel en worden overwogen." Maar Van der Velde wil toch eerst praten met Den Haag. "Het kan namelijk ook zo zijn dat we in de gesprekken tot de conclusie komen dat een andere oplossing beter is."

Gedeputeerde Dick van der Velde (foto: VVD Zeeland)

Maar hij houdt de optie om naar de rechter te stappen wel achter de hand. "We hebben een contract met handtekeningen en we behouden ons dat recht voor, maar we horen graag van de speciaal gezant wat de gedachten van Den Haag zijn om Zeeland te compenseren. Maar dat doen we alleen met behoud van rechten en dat doen we niet voor niks."

Raar signaal

"Er is nu een signaal afgegeven dat het voor iedereen een goed excuus is om niet naar Zeeland te gaan", gaat de gedeputeerde verder. "Op het moment dat je hier naartoe zou moeten voor rijksdiensten, maar ook voor andere diensten. Is het nu zoiets: hoeven de mariniers niet, dan moeten wij ook niet. En dat is een raar signaal."