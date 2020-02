Goedemorgen! compensatie, bedrijventerrein, Weitjerock en afscheid

Mariniers tijdens een training op de huidige marinierskazerne in Doorn (foto: ANP)

Er is al veel over gezegd en geschreven. De compensatie die Zeeland zou moeten krijgen nu de marinierskazerne niet meer naar Vlissingen komt. Maar wij zijn nu weleens benieuwd waar die compensatie uit zou moeten bestaan, volgens de Zeeuwen. We hebben hiervoor een enquête opgesteld en we horen graag van jou hoe Zeeland gecompenseerd zou moeten worden.

En waar ze in Vlissingen de wonden nog aan het likken zijn, nu de 1800 mariniers niet meer komen, zien ze in Middelburg vooral kansen. Want als het aan een deel van de Middelburgse oppositie ligt, komt er een nieuw bedrijventerrein op de plek waar eerst de marinierskazerne moest komen. En dat komt die Middelburgers wel goed uit, want als het aan de gemeente ligt, komt er een bedrijventerrein langs de Trekdijk, en dat terrein gunt een deel van de Middelburgse oppositie met alle liefde aan Vlissingen, als troost.

Weitjerock

En fans van muziekfestival Weitjerock opgelet! Het festival bestaat niet langer uit een, maar uit twee dagen. De organisatie van het festival heeft besloten de vrijdag aan het programma toe te voegen. De vrijdag gaat qua muziek niet hetzelfde klinken als de zaterdag, want op de nieuwe extra dag ligt de focus op dance en techno muziek.

En voor we naar het weerbericht gaan nog even een snelle blik in de agenda van vandaag.

In Terra Maris in Oostkapelle kan je onder begeleiding van een gids de verborgen schatten van het museum gaan ontdekken. In het 'open depot' vertelt een gids alles over de objecten die daar te zien zijn.

En voor wie dat allemaal wat te braaf vindt, kan vanmiddag ook alles te weten komen over Zeeuwse kwelgeesten. Van 'alven' die mensen 's nachts lieten dwalen tot heksen die het karnen in heel Zeeland lieten mislukken. Verhalenvertellers brengen je op de hoogte van alle verhalen rondom de Zeeuwse kwelgeesten. De lezing vindt plaats bij Erfgoed Zeeland in Middelburg. Aanmelden is verplicht.

Afscheid

En vanavond neemt waarnemend burgemeester Huub Hieltjes afscheid van Kapelle. Eind 2017 volgde hij burgemeester Anton Stapelkamp op die vertrok naar de gemeente Aalten. De bedoeling was dat Hieltjes burgemeester bleef van Kapelle totdat er een geschikte vaste opvolger was gevonden voor Stapelkamp. Maar twee jaar, twee sollicitatierondes met in totaal 40 kandidaten, is er geen opvolger gevonden.

Huub Hieltjes had ondertussen al gesolliciteerd naar de burgemeestersfunctie in de gemeente Duiven en werd geselecteerd. Hieltjes wordt nu opgevolgd door Fons Naterop. Naterop is de tweede waarnemend burgemeester van Kapelle op een rij.

Het is opnieuw wisselvallig. Er is vandaag opnieuw een afwisseling van brede opklaringen en wolkenvelden, en af en toe kan er een flinke bui vallen, mogelijk met hagel en windvlagen. De temperatuur ligt tussen 7 en 10 graden, er staat een matige tot krachtige en aan zee soms harde zuidwestenwind. In de loop van de avond neemt de kans op buien toe en vannacht is ook tamelijk buiig. Morgen is het overdag droog met af en toe zon, in de avond is het bewolkt met kans op regen. Maximum morgen rond 8 graden.