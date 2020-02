Brief aan Hugo: 'Twee miljard euro is wél reëele compensatie voor kazerne'

Het steekt Veraart dat De Jonge het genoemde compensatiebedrag 'makkelijk' van de hand heeft gewezen. "Ik zou hem wel willen spreken, om te zeggen: 'U zegt wel héél snel dat het niet realistisch is.' Maar we hebben toch echt investeringen van die omvang nodig om de effecten te bereiken die we met de marinierskazerne zouden hebben gehad."

Rotterdam

Volgens minister De Jonge past een bedrag van twee miljard schadevergoeding niet bij een provinciebestuur, dat een jaarlijkse begroting heeft van 'maar' 200 miljoen. Dat vindt de Zeeuwse D66'er Veraart een gemankeerde vergelijking. "De stad Rotterdam heeft een begroting van 3,5 miljard. Als het kabinet dáár hetzelfde gedaan had als met Zeeland, was het dan daar wel opeens een realistisch bedrag geweest?"

Zaamslag

Veraart heeft de minister uitgenodigd voor een gesprek in Zaamslag, waar ze allebei op hetzelfde moment woonden, al kenden ze elkaar niet door het leeftijdsverschil. "Destijds was de minister een leerling op de lagere school, toen ik me met mijn leeftijdgenoten inzette voor verkeersmaatregelen en een veilige rondweg rond Zaamslag. Die rondweg ligt er nog steeds; ik vind het leuk om me in te zetten voor realistische zaken", stelt Veraart, doelend op de compensatie voor de marinierskazerne.

Veraart zegt realistisch genoeg te zijn om te beseffen, dat De Jonge geen tijd heeft om naar Zaamslag te komen. "Dan kom ik gewoon naar Rotterdam of Den Haag."

Veraart wil geen zak met geld, maar investeringen in de Zeeuwse economie als vervanging van de marinierskazerne. Die had de Zeeuwse economie per jaar zo'n 28 miljoen euro opgeleverd, als uiteindelijk 1.800 mariniers hier met hun gezinnen waar komen wonen en werken. Veraart ziet de rijksoverheid graag investeren in nieuwe goederenspoorlijnen of in de komst van een hypermoderne groene waterstoffabriek naar Zeeland, waar ook andere regio's op azen.

Gratis Westerscheldetunnel

Veel Zeeuwen willen ook graag dat de tol van de Westerscheldetunnel afgeschaft wordt als één van de compensatiemaatregelen voor de gemiste marinierskazerne. Maar dat vindt Veraart juist geen goed idee. "De tunnel gaat over een aantal jaar toch al naar het rijk", zegt Veraart, wijzend op het feit dat de tolperiode sowieso al over een jaar of tien afloopt. Bovendien wordt een belangrijk deel van de tol nu door niet-inwoners van Zeeland betaald, op hun route door Zeeland.