Jonge ondernemer zag vijftien jaar geleden al geld in duurzame energie

Maar zijn schoonvader geloofde erin. Inmiddels is tachtig procent van de werkzaamheden van het bedrijf nu gericht op duurzame energie, zoals het installeren van zonnepanelen en warmtepompen.

Het woord warmtepomp of zonnepaneel viel vijftien jaar geleden nog nauwelijks. Toch ging de afstudeeropdracht voor Lodders' studie bedrijfskunde over duurzame energie. "Ik onderzocht hoe ik het bedrijf van mijn schoonfamilie wat minder conjunctuur afhankelijk kon maken. Daaruit kwam duurzame energie. Het heeft echt even een aanloop nodig gehad, maar na vijf tot zes jaar werd het voor ons als bedrijf ook interessant om erin verder te gaan", zegt Lodders.

Jeugdig enthousiasme

Dat hij koud de schoolbanken uit was toen hij zijn plan ging uitrollen, heeft in zijn voordeel gewerkt zegt hij: "Dan ga je soms net iets langer door dan zou moeten. Waar je normaal op verstand zou beslissen te stoppen, ging ik nu verder omdat ik nog weinig ervaring had."

Geschiedenis Saman Saman begon in 1921 als smederij en rijwielhandel in Zierikzee. Jarenlang hielp de organisatie de mosselvisserij en landbouw bij hun mechanisatie. In de jaren zestig, toen aardgas werd geïntroduceerd, ging het bedrijf ook aan de slag met het installeren van cv-toestellen en leidingwerk. In de jaren negentig werd het bedrijf overgenomen door de familie Bin (de schoonvader van Lodders) en kwam er een afdeling elektra bij. Vanaf 2004 kwam Lodders bij het bedrijf en kwam de focus te liggen op duurzame energie.

Lodders werkt nu samen met zijn twee zwagers in het bedrijf. "Ik ben algemeen directeur. Mijn ene zwager is teamleider warmtepompen en de ander is commercieel directeur." Hij is bij het bedrijf gebleven, omdat hij de mogelijkheid kreeg om het over te nemen. Hij heeft altijd al de ambitie gehad om zelf ondernemer te zijn en kon zo die droom uit laten komen.

Werk is altijd aanwezig

Lodders studeerde scheepsbouw en bedrijfskunde. "Ik merkte dat ik met bedrijfskunde meer de kant op kon gaan die ik wilde. Zelf ondernemer zijn was iets wat ik al snel door had en wilde zijn." Ondernemer ben je dag en nacht en elke dag van de week. Toch is dat juist iets wat hij fijn vindt. "Mijn werk hoeft aan het einde van de dag niet af te zijn. Het staat of op de voorgrond aan of op achtergrond. Het hoort erbij en dat vind ik prima", zegt hij.

Onder zijn leiding wist het bedrijf uit te groeien van twintig werknemers naar tweehonderd werknemers. "Groei is belangrijk om aantrekkelijk te zijn en te blijven voor mensen die bij je werken." Het hoofdkantoor van het bedrijf zit sinds drie jaar op het bedrijventerrein in Zierikzee. Daar wordt ondertussen alweer uitgebreid.

Er wordt gebouwd aan een aparte afdeling voor de zonnepanelen. In dat gebouw komt extra kantoorruimte en is plaats om zesduizend panelen op te slaan.

Uitbreiden buiten Zeeland

Maar het blijft niet alleen bij uitbreiding in Zierikzee. Onlangs opende Lodders een vestiging in Brabant en hij is druk bezig om in de Hoekse Waard ook een kantoor te openen. "Ik ben druk in gesprek met ondernemers daar, om er een aantal over te nemen. Een kantoor is er ook nog niet, maar dat hoop ik in het tweede kwartaal te openen", zegt hij.

Daniël Lodders zette vijftien jaar geleden in op duurzame energie: "Mijn vrienden moesten erom lachen" (foto: Brix Marketing)

Over vijf jaar verwacht hij drie keer zo groot te zijn. Die verwachte groei komt deels door de opening van vestigingen in Breda en de Hoekse Waard, maar zal ook komen doordat Lodders van plan is collega-bedrijven over te nemen. "Er zit veel vergrijzing in onze markt, dus er zijn kansen voor ons bedrijf naar de toekomst toe", zegt hij.