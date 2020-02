Marinierskazerne: 'Dit lijkt op een militaire coup'

Ad Koppejan en Herman Lelieveldt in de Zeeuwse Kamer over het besluit marinierskazerne (foto: Omroep Zeeland)

Ad Koppejan is een kleine week later nog steeds woedend: "Het is achter de rug van Zeeland doorgedrukt. Het is liegen en bedriegen. Het is de Rijksoverheid te verwijten, met name het Ministerie van Defensie. Iedere Zeeuw voelt zich op zijn ziel getrapt. En noem mij een bedrijf in Nederland waar de werknemers bepalen waar ze gaan werken?"

Herman Lelieveldt van de University College Roosevelt in Middelburg: "Zeeland heeft niets fout gedaan. Terecht dat Commissaris van de Koning Han Polman zo boos is. Ik geef les en vertel mijn leerlingen weleens over landen als Ghana en Venezuela waar de militairen de baas zijn. Dit lijkt op een beetje op een militaire coup in de zin dat een onderdeel kan zeggen dat ze er geen zin in hebben. En vervolgens een effectieve lobby beginnen om hun zin door te drukken. Wat dit laat zien is dat bepaalde deelbelangen makkelijk gehoor krijgen. Ik vraag me af of de integrale belangenweging van een kabinet nog wel bestaat."

Koppejan:" Het tekent de zwakte van deze staatsecretaris. Ze heeft Zeeland bedrogen en ik vraag me af of de Tweede kamer dit kan accepteren. Hier staat geloofwaardigheid van de Rijksoverheid op het spel. Wat nu moet gebeuren is een goed debat, over hoe dit kon gebeuren. Daarbij moet ook de rol van de staatssecretaris aan bod komen."

Wat gaat dit kosten?

Koppejan: "Veel en dat voor 1200 militairen! De compensatie zal nooit genoeg zijn. Het genoemde bedrag door D66 van twee miljard lijkt me te veel. Maar ook ik heb een berekening gemaakt: Het zou 28 miljoen per jaar opleveren, vermenigvuldig dat met 30 jaar en je komt op 840 miljoen. Tel daarbij de imagoschade op dan zit je snel aan een miljard. Maar imagoschade is onbetaalbaar. Ik blijf zeggen: Vlissingen is de beste optie!"

Lelieveld: "Ik verwacht kostenoverschrijdingen bij de nieuwe kazerne in Nieuw-Milligen. Wat ik jammer vind, is dat het alleen over compensatie gaat. De vraag is ook: worden we slechts een vakantieprovincie of zijn we een plek waar je kan wonen en werken? Dat is een véé belangrijkere kwestie. Die los je niet op met simpel geld. Er is hier genoeg te doen, er is geen betere plek om te wonen dan Zeeland!

Wat verwachten jullie van de gezant die is aangesteld?

Koppejan:"De gezant heeft een ondankbare taak. Ik zou dat niet willen doen en ik raad het Jan Peter Balkenende (wiens naam de ronde doet, red.) af. Er had daarom ook direct een besluit genomen moeten worden over de compensatie. Nu worden we aan het lijntje gehouden."

Lelieveldt: "Zo'n gezant, dat zie je niet vaak. Die moet van buiten Zeeland komen. Het is enkel en alleen om tijd te winnen. Nu komt het gevecht in het kabinet. Zeeland kan ook naar de rechter, maar die zal behoudend vonnissen. Dus het beste is om in te zetten op compensatie via een regeling."

Stel: het kabinet valt. Ontstaat er dan een nieuwe situatie, met mogelijk toch een kazerne in Vlissingen?

Koppejan: "Gelet op hoe ze binnen het kabinet met elkaar omgaan kan ik met voorstellen dat ze dit laatste jaar niet volhouden."

Lelieveldt: "Als er een voortijdig einde komt aan het kabinet ontstaat een nieuwe situatie. Dat kan interessant zijn, maar het is afhankelijk van wie er dan komen."

Koppejan: "Ik zie geen objectieve reden waarom het niet in Vlissingen zou kunnen."

Luister hier de de hele Zeeuwse Kamer terug:

