Meerderheid Zeeuwse gemeenten wacht landelijk lachgasverbod niet af

Opvallend is dat slechts vier Zeeuwse gemeenten (Hulst, Terneuzen, Vlissingen en Tholen) overlast van lachgasgebruik ervaren, zoals lege patronen op straat of hinderlijk gedrag van gebruikers. Andere gemeenten geven aan lachgas toch te verbieden vanwege de gezondheidsrisico's.

Wie een teug neemt uit een lachgasballon ervaart een kortstondige roes. Vooral onder jongeren is het populair. Lachgas valt sinds 1 juli 2016 onder de Warenwet en niet langer onder de Geneesmiddelenwet. De verkoop van lachgas op evenementen en feesten heeft daardoor een enorme vlucht genomen. Handel, bezit en gebruik van lachgas is niet strafbaar. In Den Haag wordt wel geprobeerd het middel op de zwarte lijst van softdrugs van de Opiumwet te krijgen. Maar daar is een Kamermeerderheid voor nodig en die is er nog niet. En dus nemen veel gemeenten het heft in eigen hand en regelen een lachgasverbod via de Algemene Plaatselijke Verordening.

Reimerswaal en Vlissingen hebben als eerste Zeeuwse gemeenten zo'n verbod. Terneuzen, Hulst, Veere, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland onderzoeken nog of een lachgasverbod kan worden ingesteld.

Feestcafé stopt met ballonnetjes

Het gaat dan om het verbieden van recreatief lachgas in de openbare ruimte, maar ook worden de mogelijkheden voor een verbod in de horeca bekeken. Tot voor kort verkocht Jeroen Giele, eigenaar van feestcafé De Zoom in Renesse lachgas. Hij deed daarmee niets illegaals, maar stopte er toch mee:

Volgens deskundigen kleven er risico's aan recreatief lachgasgebruik. Zo kun je je evenwicht verliezen en omvallen, hoofdpijn krijgen en misselijk of duizelig worden.

Tintelingen

Op lange termijn, na langdurig gebruik van lachgas kan het zijn dat het vitamine B12-gehalte in het lichaam verlaagd is. Dit heeft effect op je zenuwen. Zo kun je last krijgen van tintelingen in je ledematen en spierkracht verliezen.

Overigens geven de twee Zeeuwse ziekenhuizen (ZorgSaam en Adrz) aan nog geen lachgaspatiënten behandeld te hebben.