60-plussers in actie tegen pensioenroof: 'Ze moeten van ons pensioen afblijven!'

De actievoerders willen in gesprek met alle burgemeesters van de provinciehoofdsteden. "We weten dat de burgemeesters niet over de pensioenen gaan, maar je moet ergens beginnen met het aan de kaak stellen van het probleem. We worden van het kastje naar de muur gestuurd en ze moeten gewoon van ons pensioen afblijven", roept actievoerder Marian de Meijer uit Kloosterzande gefrustreerd.

Ze moeten gewoon van ons pensioen afblijven!" Actievoerder Marian de Meijer

Omdat de actievoerders niet in gesprek konden met burgemeester Bergmann van de gemeente Middelburg, besloten ze om op een andere manier letterlijk hun stempel achter te laten. "We hebben een sticker mee en die plakken we op de voordeur van het grote stadhuis op de Markt. Op de sticker staat: 'Stop de pensioenroof', vertelt Jan Schut, organisator van het protest.

Protestbord op het golfkarretje van Jan Schut. (foto: Omroep Zeeland)

Schut rijdt de hele week met zijn omgebouwde golfkar het land door. De actievoerders zijn gisteren in Valkenburg begonnen, belandden vanochtend in Middelburg en reden daarna door naar Rotterdam.

"In iedere stad delen we flyers en stickers uit", vertelt Schut. "We willen gepensioneerden er bewust van maken dat er binnenkort weer gestemd mag worden en dat zij dan moeten stemmen op een partij die voor het behoud van ons pensioen instaat. Stop de pensioenroof!"