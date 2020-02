Tweede Kamer debatteert donderdag over marinierskazerne

Tweede Kamer in vergadering (foto: ANP)

Een meerderheid van SGP, CU, VVD, 50PLUS, SP, CDA, PVV, GroenLinks, PvdA, Denk en D66 stemde volmondig in met het voorstel van Stoffer om deze week nog te debatteren over het kabinetsbesluit om de marinierskazerne in Doorn niet naar Vlissingen, maar naar Nieuw-Milligen in Gelderland te verhuizen.

Uit de reacties van de parlementariërs werd duidelijk dat de boosheid die in Zeeland leeft over dit omstreden besluit duidelijk is aangekomen in Den Haag.